Украина не сможет поставить точку в войне 2024 года. Впрочем, значительные сдвиги могут произойти.

Соответствующее заявление сделал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в интервью OBOZ.UA.

По его словам, точка в российско-украинской война возможна только при условии, если Российская Федерация распадется, у нее заберут все ядерное оружие, ее отрубят от даровых сибирских природных ресурсов, мы вступим в НАТО и в течение еще трех поколений, то есть 60 лет., что образуется на руинах РФ, пройдет так называемую санацию вроде того, что проходили нацисты после Второй мировой войны.

"Если ни один из этих факторов не складывается — а так выглядит, что не складывается, — то если и будет пауза в войне, Путину очень хочется, чтобы выиграл Трамп, то он будет прилагать максимум усилий и приложит, чтобы конфликт был заморожен. Они пойдут на передышку, с них частично снимут санкции и вопросы новой российско-украинской войны через год, два, пять, десять – это только вопрос времени", — прогнозирует эксперт.

Он говорит, чтобы понять это, не обязательно иметь наданалитический ум.

"Это констатирующие вещи геополитики. Российская недоимперия невозможна без Украины. Их идентичность невозможна без престижного наследия Киевской Руси. "Киев – мать городов русских". Идентичность – это наиболее определяющее качество homo sapiens любого сообщества. Их идентичность ушла от нас. Они не примирятся, что мы существуем. Мы или будем с ними, или будем уничтожены, или они будут уничтожены. Точка", — резюмировал Черник.

Напомним, военный аналитик, полковник Петр Черник считает, что публикации в западных СМИ о том, что "Россия может переломить ход войны" – это российская ИПСО.

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