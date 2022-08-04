Путин хочет переговоров: Фейгин объяснил, что это значит для Украины и как с этим связан Шредер

В Кремле хотят примирения и остановки войны только на своих условиях. Для этого бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер будет лоббировать тему мирных переговоров в интересах России.

Так, Шредер, который дружит с Путиным, заявил, что Кремль якобы хочет найти решение путем переговоров. Однако российский общественный деятель и блогер Марк Фейгин убежден, что таким образом бывший канцлер Германии озвучил то, что РФ хочет сейчас получить в публичной плоскости.

Об этом Фейгин рассказал в эфире YouTube-канала "Власть&Влащенко".

"Многие говорят, что Кремль действительно хочет примирения, остановки войны. Потому что он понимает, что скоро будет 6 месяцев, как идет война, а результаты призрачные. Они есть, но это не захват всей Украины, не захват половины Украины, даже не захват Киева. Это такие успехи, которые при определенном изменении ситуации (увеличении поставок оружия Украине, усилении санкционного давления на Россию) очень легко потерять. Поэтому Кремль охотно остановился бы на уже захваченных территориях", — сказал Фейгин.

Марк Фейгин убежден: если бы кто-то предложил Кремлю оставить за собой то, что они уже захватили, там бы "на ура" согласились. Далее россияне взяли бы паузу, чтобы бороться за снятие санкций, реформировать разрушенные вооруженные силы.

"Шредер будет не последним в списке тех, кто будет озвучивать и лоббировать идею мирных переговоров прямо сейчас. Но проблема в том, что Кремль хочет не мира, а капитуляции Украины. Потому что весь этот набор, который они озвучили, не что иное, как капитуляцией Украины: и признание Крыма российским, и присоединение к России Херсонской, Запорожской областей и Донбасса, и демилитаризация с невступлением в НАТО. Для Украины это неприемлемо", — подчеркнул Фейгин.

По его словам, все это для Украины и ее общественного мнения категорически неприемлемо хотя бы потому, что это в итоге не принесет мир, а сохранит все риски, которые существуют сейчас.

Напомним, седьмой канцлер Германии, бывший председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер, который дружит с Путиным, озвучил Западу "хотелку" России по поводу Украины. По его словам, "Кремль хочет найти решение путем переговоров, "и это "хорошая новость".

Эксканцлер Германии встретился с Путиным и заговорил о мире

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