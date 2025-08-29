- Дата публикации
Путин хочет продолжать убийства: в Киеве уже 25 погибших — Зеленский
Украинский президент считает, что подлый удар по украинской столице демонстрирует истинные намерения хозяина Кремля.
Еще больше возросло количество погибших в результате массированного российского удара, нанесенного по Киеву в ночь на 28 августа.
Об этом сообщил в пятницу, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Европейского Совета Антониу Коштой.
«По состоянию на это время известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали», — отметил он.
По словам украинского президента, этот подлый удар по украинской столице демонстрирует истинные намерения Путина — «продолжать убийства, а не делать шаги к миру».
«Украина много раз заявляла о том, что готова к встрече на уровне лидеров. Об этом мы говорили с президентом Трампом и с нашими европейскими друзьями. Но мы не видим никаких сигналов о такой же готовности со стороны России», — подчеркнул он.
Владимир Зеленский считает, что необходимо давление на государство-агрессора, чтобы принудить хозяина Кремля к переговорам о мире.
«Мы рассчитываем, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно сильным», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в результате российской ракетно-дроновой атаки в Киеве погибли 23 человека, из них 22 — на месте удара по пятиэтажному жилому дому в Дарницком районе.
Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа Shahed, дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».