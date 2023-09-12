Путин хочет сделать "праздником" день утверждения оккупации украинских территорий

Президент-диктатор России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении 30 сентября "днем воссоединения" РФ и оккупированных украинских территорий.

Об этом говорится в соответствующем документе.

Глава Кремля хочет, чтобы в этот день был праздник — "день воссоединения" "Донецкой Народной Республики", "Луганской Народной Республики", временно оккупированных территорий Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что так называемое "воссоединение" оккупированных украинских регионов с Россией основано на "исторической общности народов, проживающих на этих территориях".

Напомним, Москва объявила о проведении 8-10 сентября 2023-го "выборов" в местные оккупационные администрации на временно захваченных территориях, а также в аннексированном Крыму. В ЕС заявили, что не признают результаты незаконных выборов, которые РФ провела в оккупированных районах Украины.

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