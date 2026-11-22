Путин / © Associated Press

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Заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун в интервью ТСН.ua объяснил, как изменения территории, контролируемой Украиной, могут сказаться на численности населения. По его словам, новая оккупация усугубит демографическую ситуацию. Если Украина вернет территории и там останутся граждане, численность населения на подконтрольной территории возрастет.

Сценарии войны и угроза обезлюдивания территорий

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— Сейчас все чаще раздаются опасения, что Путин планирует разделить Украину по Днепру. Чем это чревато для демографии? Не опустеет ли Украина?

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— То, чего хочет Путин — это его проблемы, он много лет от нас чего-то хочет и по Днепру, и не по Днепру. Мы не знаем, как все сложится. Хотя в целом, если мы будем терять новые территории, это будет хуже влиять на демографическую ситуацию. А если будем отвоевывать территории, и там будут наши граждане, ситуация будет улучшаться в том смысле, что численность населения будет расти.

Что касается разделения Украины, то, по моему мнению, российский диктатор не планирует ее делить — он хочет уничтожить Украину как таковую. Поэтому я не думаю, что его устроит граница по Днепру, ему нужна ситуация, когда Украины вообще не будет. А при таком суперотрицательном сценарии еще больше наших людей уедет за границу. Часть останется здесь, но хорошей судьбы у них не будет – это будет либо депортация, либо насильственная русификация. Наши люди привыкли жить более или менее свободно, выражать свои мысли, спорить. Об этом придется забыть, потому что в России такого просто нет. Поэтому в нашем случае: чем меньше будет подконтрольна Украине территория, тем хуже будет демографическая ситуация.

Напомним, что ранее глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечал, что демографический кризис в Украине достиг тревожных масштабов. Уровень смертности значительно превышает рождаемость, а дополнительным фактором сокращения населения остается выезд граждан за границу.

Ранее сообщалось, что в Украине ежегодно без войны умирают около 500 тысяч человек , а рождаются около 180-220 тысяч детей. Статистика сегодня фиксирует всего 6 детей на 10 женщин.

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