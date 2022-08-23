Путин хочет всю Украину: Джонсон о планах кремлевского "фюрера"

Российский президент-диктатор Владимир Путин планирует нападение на новые территории Украины.
Кремлевский "фюрер" хочет захватить всю территорию страны, как это сделал с украинским Крымом в 2014-м.
Об этом сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время саммита Крымской платформы.
"Он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же, что уже сделал с Крымом. Он готовит аннексию. Готовит больше фальшивых референдумов", — сказал Джонсон.
По словам главы британского правительства, важно объединиться, чтобы не позволить, чтобы силой оружия менялись границы. Джонсон подчеркнул, что Лондон не признает российскую аннексию Крыма или какую-либо другую часть украинской территории.
"Перед лицом путинского нападения мы должны и дальше оказывать украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, в которой они нуждаются, пока Россия не прекратит эту ужасную войну и не заберет свои силы со всей территории Украины", — отметил премьер. -министр Британии.
Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда заявил, что планирует побывать в Крыму после его освобождения от российских захватчиков. Дуда отметил, что никогда не был в Крыму.
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