"Путин хочет всю Украину": в СНБО оценили его шансы

Владимир Путин / © Associated Press

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В СНБО прокомментировали логику российского диктатора по вопросу войны. Так, президент РФ Владимир Путин хочет всю Украину — безоружную, беззащитную, под контролем государства-агрессора. Но этого не будет.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Это невозможно, и с этим не согласны не только украинцы, но и западные партнеры», — подчеркнул Коваленко.

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Россия же хочет еще получать оружие и людей дальше из КНДР, компоненты и технологии из Китая, постепенно привлекать к войне африканцев из Лаоса, и чтобы на это никто ничем не отвечал.

Потом Путин, продолжает Коваленко, захочет просто так взять и зайти в Балтию. А еще скажет, что Польша в Варшавском договоре была в зоне влияния России.

«Очень в лоб, и очень странно со стороны России думать, что никто ничего не будет делать в ответ на рост угроз», — пояснил руководитель ЦПИ.

Такие действия лишь приближают осознание необходимости ликвидации режима Путина как основной угрозы Европе с целью выстраивания новой системы безопасности с новым диалогом о ней между основными игроками.

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Напомним, в СНБО призвали Европу заниматься безопасностью на своей территории.

«Так как неустановленные лица осуществляют диверсии на территории европейских стран, жгут военную технику (Германия) на военном объекте, портят оборудование, а российские военкоры этим кичатся — это не ок», — утверждает Коваленко.

Он добавляет, что в России за диверсии в странах Европы отвечает ГРУ.

А информационная и кибервойна давно ведется Россией на территории НАТО.

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«Сейчас идет уже диверсионная война. Кабельные диверсии — это еще такое, за них Нарышкин из СВР отвечал. А диверсии на территории НАТО против военных объектов — это невозможно игнорировать», — завершил Андрей Коваленко.