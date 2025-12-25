Владимир Путин / © Associated Press

Российские спецслужбы применяют против президента США Дональда Трампа глобальную систему психологического воздействия, разработанную еще советской разведкой.

Об этом заявил генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж для КИЕВ24.

По словам генерала, изменение риторики Трампа после контактов с Кремлем является результатом системной работы специалистов по нейролингвистическому программированию и психологическому давлению.

Психологические манипуляции и «болевые точки»

Николай Маломуж подчеркнул, что подготовка к переговорам с западными лидерами в Кремле основывается на глубоком изучении личности объекта влияния.

«Разведка, еще Первое главное управление КГБ СССР — оно отрабатывает и нейролингвистические формы воздействия, и различные комбинации, и влияние через его окружение, и через его родственников, и электронным форматом. Есть формат внушения, есть формат влияния на массы, на конкретных лидеров, то есть сотни вариантов действий», — рассказал генерал.

Эксперт объяснил, что российские спецслужбы анализируют жизненный путь лидера, начиная с момента рождения, чтобы обнаружить скрытые страхи.

«Изучается лидер с момента рождения, его все фобии. Условно — он боялся темноты или выше других систем, чего-то там его испугало. Это учитывается. У него заложено в генокоде. Путин об этом знает, его готовящая переговоры команда знает. Они на болевые точки нажимают, и оно у него прямо генерируется. Он даже подсознательно не хотел бы этого формировать — либо позитив, либо негатив», — отмечает Николай Маломуж.

Роль суперкомпьютеров в переговорах

Генерал подчеркнул, что Путин выходит на диалог уже подготовленным командой системно, где суперкомпьютеры отрабатывают модели будущих действий и реакций оппонента. В качестве примера эффективности такого влияния Маломуж привел резкое изменение позиции Трампа по отношению к Украине.

«После даже нашего влияния, когда он на Генассамблее с Зеленским клялся в поддержке Украины и говорил: будем давать все типы вооружения, еще раз повторю даже „Томагавки“. И тут буквально Путин переговорил через два дня, и он принял сторону Путина. Конкретно. А на другой день уже встречался с нашим президентом и уже со слов Путина давил по поводу сдачи территорий, других форматов. Это реальное влияние спецслужб, но оно стало не каким-то выборочным, а это глобальная система», — подытожил экскеровщик СВР.

Напомним, ранее руководитель Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочко заявлял, что российский диктатор Владимир Путин продолжает публично продвигать нарративы об «исторических землях», пытаясь убедить мир в готовности вести затяжную войну. Однако за агрессивной риторикой скрываются реальные опасения Кремля потерять геополитическую субъектность и попасть в полную зависимость от Пекина.