Путин изменил тактику ударов по энергетике: эксперт объяснил, почему вернулись графики отключений

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Россия изменила тактику атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, сосредоточившись на баллистических и комбинированных ударах. Поэтому значительное количество ракет прорывается к ключевым объектам генерации и распределения.

Об этом сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев для OBOZ.UA.

Несмотря на то, что система остается управляемой, возврат стабилизационных отключений стал неизбежным мероприятием. По словам Рябцева, это не свидетельствует о «провале или коллапсе», а является контролируемой мерой для сохранения целостности системы и избегания крупномасштабных аварий.

Реклама

Новая тактика России: почему возвращаются отключения

Эксперт объясняет, что причиной возвращения графиков не внутренние проблемы, а именно изменение российской тактики. Враг начал активно применять большое количество баллистических ракет наряду с крылатыми ракетами и БПЛА.

Баллистические ракеты являются сложными целями для ПВО из-за их высокой скорости и минимального времени реагирования. Даже при достаточном количестве систем ПВО выросло количество целей, что превышает возможности одновременного отражения атаки.

«Впечатлений становится больше, и до объектов генерации долетает слишком много», — отмечает Рябцев.

Читайте также Удары баллистикой и угроза ядерной безопасности: хватит ли украинцам света зимой

Ключевые цели врага

Под ударом оказались важнейшие звенья энергосистемы:

Реклама

Тепловые электростанции (ТЭС) обеспечивают маневровое производство электроэнергии.

Подстанции и трансформаторные узлы отвечают за распределение электроэнергии по регионам.

Гидроэлектростанции (ГЭС) компенсируют дефицит в пиковые часы.

Даже точечные повреждения этих объектов приводят к каскадным разбалансировкам и невозможности покрыть потребление в вечерние часы, что требует ввода графиков.

Стабилизационные отключения вводит «Укрэнерго» и реализуют облэнерго. Энергетики работают в режиме 24/7 под обстрелами для восстановления оборудования, но отрасль имеет существенные ограничения. Многие элементы нуждаются в индивидуальном изготовлении за рубежом. Замена большого трансформатора может занять месяцы, а не дни.

Напомним, за прошедшие сутки РФ нанесла удары по энергообъектам в нескольких областях. Поэтому применяются отключения света.

Ранее эксперт объяснил, почему после атак РФ свет выключают неравномерно.