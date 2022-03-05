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Путин лжет россиянам, что срочники не участвуют в войне в Украине

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Путин лжет россиянам, что срочники не участвуют в войне в Украине

Associated Press

Согласно российским законам солдаты-призывники имеют право подписать контракт с самого начала службы, после чего юридически они считаются уже контрактниками.

Президент России Владимир Путин заявляет, что срочники не участвуют в военных действиях в Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телетрансляцию встречи Путина с сотрудницами Аэрофлота.

"Ни призывников (солдат-срочников – ред.), ни призываемых мы не используем и не собираемся использовать во время проведения этой военной операции», — сказал Путин.

На заседании Совета Федерации по конституционному законодательству с энаторкой РФ мать Ксении Собчак Людмила Нарусова сообщила о потерях срочников одного из подразделений в Украине.

"Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в результате изо роты сто человек живых осталось четверо", — сказала Нарусова.

Она попросила голову прокомментировать ситуацию, а последний перевел тему на обсуждение законотворческих вопросов.

Согласно российским законам солдаты-призывники имеют право подписать контракт с самого начала службы, после чего юридически они считаются уже контрактниками. Некоторые военнослужащие, взятые в плен воинами ВСУ, свидетельствовали, что они заставлялись подписывать контракт, а в случае отказа забирали документы и подписывали вместо них.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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