Путин лжет россиянам, что срочники не участвуют в войне в Украине

Путин лжет россиянам, что срочники не участвуют в войне в Украине

Согласно российским законам солдаты-призывники имеют право подписать контракт с самого начала службы, после чего юридически они считаются уже контрактниками.

Президент России Владимир Путин заявляет, что срочники не участвуют в военных действиях в Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телетрансляцию встречи Путина с сотрудницами Аэрофлота.

"Ни призывников (солдат-срочников – ред.), ни призываемых мы не используем и не собираемся использовать во время проведения этой военной операции», — сказал Путин.

На заседании Совета Федерации по конституционному законодательству с энаторкой РФ мать Ксении Собчак Людмила Нарусова сообщила о потерях срочников одного из подразделений в Украине.

"Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в результате изо роты сто человек живых осталось четверо", — сказала Нарусова.

Она попросила голову прокомментировать ситуацию, а последний перевел тему на обсуждение законотворческих вопросов.

Согласно российским законам солдаты-призывники имеют право подписать контракт с самого начала службы, после чего юридически они считаются уже контрактниками. Некоторые военнослужащие, взятые в плен воинами ВСУ, свидетельствовали, что они заставлялись подписывать контракт, а в случае отказа забирали документы и подписывали вместо них.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 10 000 человек,

танков ‒ 269 ед,

боевых бронированных машин – 945 ед,

артиллерийских систем – 105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 19 ед,

самолетов – 39 ед (уточняется),

вертолетов – 40 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 409 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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