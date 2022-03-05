Путин лжет россиянам, что срочники не участвуют в войне в Украине

Согласно российским законам солдаты-призывники имеют право подписать контракт с самого начала службы, после чего юридически они считаются уже контрактниками.
Президент России Владимир Путин заявляет, что срочники не участвуют в военных действиях в Украине.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телетрансляцию встречи Путина с сотрудницами Аэрофлота.
"Ни призывников (солдат-срочников – ред.), ни призываемых мы не используем и не собираемся использовать во время проведения этой военной операции», — сказал Путин.
На заседании Совета Федерации по конституционному законодательству с энаторкой РФ мать Ксении Собчак Людмила Нарусова сообщила о потерях срочников одного из подразделений в Украине.
"Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в результате изо роты сто человек живых осталось четверо", — сказала Нарусова.
Она попросила голову прокомментировать ситуацию, а последний перевел тему на обсуждение законотворческих вопросов.
Согласно российским законам солдаты-призывники имеют право подписать контракт с самого начала службы, после чего юридически они считаются уже контрактниками. Некоторые военнослужащие, взятые в плен воинами ВСУ, свидетельствовали, что они заставлялись подписывать контракт, а в случае отказа забирали документы и подписывали вместо них.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 10 000 человек,
- танков ‒ 269 ед,
- боевых бронированных машин – 945 ед,
- артиллерийских систем – 105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 19 ед,
- самолетов – 39 ед (уточняется),
- вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 409 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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