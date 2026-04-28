Путин массово набирает иностранцев в армию РФ: в ГУР назвали шокирующие цифры

Владимир Путин / © Associated Press

Россия планирует в 2026 году набрать в свою армию не менее 18,5 тысячи иностранцев. Для этого по всей стране уже проверили мужчин-иностранцев от 18 до 60 лет и каждому региону поставили четкий план — сколько людей они должны отправить на войну.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины .

Мобилизация в РФ — что придумали для иностранцев

По данным разведки, российское минобороны развернуло 97 пунктов отбора на контрактную службу. Наибольшее количество таких пунктов (30) сосредоточено в Центральном военном округе. Военнослужащие получили задачу привлечь от 0,5% до 3,5% от общего числа иностранцев в каждом субъекте РФ.

Основными целями вербовщиков являются:

Граждане стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Жители беднейших стран Африки и Азии: Бангладеш, Чад, Судан, Бурунди.

Сообщается, что кроме официальных структур, к процессу вовлечены подконтрольные спецслужбам РФ частные военные компании, такие как «Редут», «Вагнер-2», «Конвой», «Патриот» и другие.

Как в РФ манипулируют и заставляют иностранцев воевать

В ГУР отметили, что Россия оказывает давление на иностранцев, пользуясь их проблемами с документами. Людей ставят перед выбором: либо тюрьма, либо армия. Для этого силовики задерживают мигрантов за мелкие нарушения, мешают вовремя продлить визы (учебные или туристические), запугивают большими сроками заключения до 8 лет.

Украинская разведка предостерегает иностранных граждан от каких-либо поездок в Россию или трудоустройства на ее территории.

«Поездка в Россию — это реальный шанс оказаться в штурмовом отряде „смертников“ и, наконец, согнить в украинской земле», — отмечают в ведомстве.

Военная разведка подчеркивает, что обещания денег и российского гражданства часто являются лишь способом привлечь иностранцев в штурмовые подразделения.

