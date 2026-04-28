Путин массово набирает иностранцев в армию РФ: в ГУР назвали шокирующие цифры
Россия давит на иностранцев, пользуясь их проблемами с документами. Людей ставят перед выбором: либо тюрьма, либо армия и война в Украине.
Россия планирует в 2026 году набрать в свою армию не менее 18,5 тысячи иностранцев. Для этого по всей стране уже проверили мужчин-иностранцев от 18 до 60 лет и каждому региону поставили четкий план — сколько людей они должны отправить на войну.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины .
Мобилизация в РФ — что придумали для иностранцев
По данным разведки, российское минобороны развернуло 97 пунктов отбора на контрактную службу. Наибольшее количество таких пунктов (30) сосредоточено в Центральном военном округе. Военнослужащие получили задачу привлечь от 0,5% до 3,5% от общего числа иностранцев в каждом субъекте РФ.
Основными целями вербовщиков являются:
Граждане стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Жители беднейших стран Африки и Азии: Бангладеш, Чад, Судан, Бурунди.
Сообщается, что кроме официальных структур, к процессу вовлечены подконтрольные спецслужбам РФ частные военные компании, такие как «Редут», «Вагнер-2», «Конвой», «Патриот» и другие.
Как в РФ манипулируют и заставляют иностранцев воевать
В ГУР отметили, что Россия оказывает давление на иностранцев, пользуясь их проблемами с документами. Людей ставят перед выбором: либо тюрьма, либо армия. Для этого силовики задерживают мигрантов за мелкие нарушения, мешают вовремя продлить визы (учебные или туристические), запугивают большими сроками заключения до 8 лет.
Украинская разведка предостерегает иностранных граждан от каких-либо поездок в Россию или трудоустройства на ее территории.
«Поездка в Россию — это реальный шанс оказаться в штурмовом отряде „смертников“ и, наконец, согнить в украинской земле», — отмечают в ведомстве.
Военная разведка подчеркивает, что обещания денег и российского гражданства часто являются лишь способом привлечь иностранцев в штурмовые подразделения.
Напомним, в российской пропагандистской среде все меньше говорят о победе над Украиной.
Ранее мы писали, что Валерий Залужный призвал не верить никаким прогнозам относительно сроков окончания войны в Украине, в то же время он отметил важность трезвого расчета ресурсов и разработки стратегии, которая позволит добиться подлинного результата, а не его имитации.
Следует отметить, что Верховная Рада уже в 19-й раз продлила мобилизацию и военное положение в Украине. Они будут действовать до 2 августа.