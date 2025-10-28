Война / © Associated Press

Российская армия нарастила интенсивность атак в Донецкой области, активизировав операцию на восточном направлении на фоне безуспешных мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет издание The Financial Times.

По информации СМИ, Путин поставил перед военным командованием задачу установить контроль над Покровском до середины ноября 2025 года.

Часть российских подразделений уже проникла в город, однако украинская сторона отрицает сообщение о полном окружении своих сил.

Financial Times отмечает, что Покровск до 2024 года играл ключевую роль как транспортно-логистический узел, и его потеря могла бы стать для Украины стратегическим ударом, открыв врагу путь к новым направлениям наступления.

В Генштабе Украины подтвердили, что в город действительно вошли около 200 российских военных. При этом на протяжении тысячи километров линии фронта фиксируются интенсивные столкновения.

Новые очаги боев

Украинское военное командование сообщает, что активные бои продолжаются не только на подступах к Покровску, но и внутри города, где действуют диверсионные группы. Логистическая обстановка усложнена из-за постоянных атак и разрушенной инфраструктуры.

Наступление, которое длится уже несколько месяцев, сопровождается медленным продвижением российских войск в сторону Лимана и Константиновки.

Основное внимание противник сосредоточил на агломерации Покровск-Мирноград — крупных шахтерских центрах с довоенным населением около 100 тысяч человек.

Российские силы пытаются прорваться к стратегически важным трассам и вывести под удар беспилотников украинские линии снабжения.

Напомним, Россия продолжает атаки на энергетические объекты Украины. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, удары по энергетическим объектам должны полностью разрушить украинскую энергосистему до января, а затем запустить информационно-психологическую операцию против власти, обвиняя ее в продаже электроэнергии и газа за границу.