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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3260
Время на прочтение
1 мин

Путин меняет целые войны, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 2 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Диктатор Путин

Диктатор Путин / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 мая 2025 года:

  • Разведка США указывает, что Путин начал менять целые войны против Украины — CNN Читать дальше –>

  • В оккупированном Севастополе ночью раздалась серия взрывов (видео) Читать далее –>

  • Кремль поручил ФСБ провести ряд терактов на территории России 9 мая — СМИ Читать далее –>

  • В Запорожье из-под завалов достали мужчину — ОВА (фото) Читать дальше –>

  • Враг ночью атаковал Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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