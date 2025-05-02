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- Украина
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Путин меняет целые войны, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 2 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 мая 2025 года:
Разведка США указывает, что Путин начал менять целые войны против Украины — CNN Читать дальше –>
В оккупированном Севастополе ночью раздалась серия взрывов (видео) Читать далее –>
Кремль поручил ФСБ провести ряд терактов на территории России 9 мая — СМИ Читать далее –>
В Запорожье из-под завалов достали мужчину — ОВА (фото) Читать дальше –>
Враг ночью атаковал Украину ударными беспилотниками Читать далее –>