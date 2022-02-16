Путин может держать войска возле Украины, чтобы "выбить уступки" — Госдеп США

В США говорят, что и дальше будут обмениваться разведывательными и визуальными данными, чтобы понимать, что происходит на Донбассе.

Президент России Владимир Путин может держать войска у границы Украины, чтобы "выбить уступки".

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью УП.

"Конечно, есть вероятность, что Путин будет держать войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки. Но сложно держать войска месяцами, окружив ими Украину. И как долго это может продолжаться – я не знаю", — сказала Шерман.

Как отмечается, по версии США, активное скопление войск РФ на границе Украины длится около четырех месяцев. По версии самой Украины, значительная часть из них остается там еще с апреля 2021 года, то есть более 10 месяцев.

"Поэтому важно, чтобы мы с Украиной и в дальнейшем обменивались оценками по этому поводу. Президент Байден делает это с президентом Зеленским; госсекретарь Блинкен – с Зеленским и министром Кулебой; советник по нацбезопасности Салливан – с Ермаком. Мы будем и дальше обмениваться также разведывательным и визуальным. данным, чтобы понять, что там происходит", — подчеркнула замгоссекретаря США.

Напомним, 16 февраля Минобороны России обнародовало видео, как вывозит из оккупированного Крыма военную технику после так называемых учений. На обнародованных пропагандистским изданием ТАСС кадрах видно, как ночью эшелон военной техники через Керченский мост возвращается из оккупированного Крыма якобы в места постоянной дислокации.

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