Путин может потерять Крым: эксперт рассказал о первом этапе освобождения полуострова

Крым. / © Getty Images

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Украинские удары по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам поставок во временно аннексированном Крыму могут быть частью первого этапа подготовки к его деоккупации. Впрочем, наземную операцию все равно придется проводить.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Гетьман в интервью «24 каналу».

Он объяснил, что такой подход к освобождению Крыма обсуждали и раньше. Его цель — усложнить логистику и уничтожить ключевые пути снабжения, после чего оккупанты постепенно утратят способность вести боевые действия. По словам Гетьмана, ключевым элементом такого сценария есть фактическая блокада полуострова.

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«Остается три пути у россиян: бежать через пока существующий Керченский мост, сдаться в плен или просто погибнуть. Другого выхода, когда нечем воевать, другого выхода у них нет», — заявил он.

Гетман также прокомментировал слова командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди о деоккупации Крыма без классического штурма. Эксперт объяснил, что именно такой вид выглядит современным контрнаступлением.

«Да, это и есть деоккупация Крыма. Это и есть контрнаступление. Просто он выглядит не так, как нам хотелось бы», — сказал военный эксперт.

По мнению Алексея Гетьмана, нынешние удары по ключевым объектам являются примером асимметричной стратегии, а ее первый этап уже находится в активной фазе.

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Напомним, ранее «Мадяр» заявлял, что Силы обороны Украины проводят операцию по созданию условий для изоляции временно оккупированного Крыма: наносят системные удары по объектам логистики РФ. В частности, путях снабжения и топливной инфраструктуре. Такие действия направлены на ослабление возможностей русской группировки на полуострове.

В то же время The Economist пишет о том, что Украина превращает оккупированный Крым в «ахиллесовую пяту» РФ, потому что сейчас становится очень уязвимым участком российской логистики. Полная изоляция полуострова могла бы существенно усилить переговорные позиции Киева. В то же время, кампания с применением украинских беспилотников против стратегических объектов инфраструктуры уже демонстрирует ощутимые результаты.

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