Путин на параде не объявил мобилизацию и назвал войну "предупредительным отпором агрессии" НАТО

Сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин на параде ко Дню победы на Красной площади в Москве выступил с речью, во время которой заявил, что РФ "дала предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО, когда вторглась в Украину.

Впрочем, Путин не объявил всеобщую мобилизацию россиян на войну против Украины. По крайней мере, открыто, о возможности чего говорили украинские и иностранные эксперты.

Выступление президента было транслировано российскими средствами массовой пропаганды.

Президент страны-агрессорки заявил, что РФ в декабре прошлого года "предложили заключить договор о гарантиях безопасности, призвала Запад к поиску компромиссных решений, с учетом интересов друг друга", на что страны Альянса якобы не согласились.

"Страны НАТО не захотели услышать нас, у них были совсем другие планы. Нам угрожали вторжением на наши территории, в частности в Крым. Было очевидно, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным. Опасность росла с каждым днем, Россия дала предупредительный отпор", – сказал Путин пытаясь оправдать жестокое и кровавое вторжение России на территорию Украины.

Впрочем, президент РФ не объявил об официальном начале войны против Украины и всеобщей мобилизации.

Отметим, что официальное объявление войны Украине могло открыть Путину дорогу к общей мобилизации в России. Такой сценарий допускали военные эксперты и разведчики. Однако рядовые россияне такую идею своего президента вряд ли бы поддержали, предпочитая созерцать геноцид украинцев с экранов своих телевизоров. В то же время американские дипломаты уверены, что у Путина есть запасной вариант – аннексия Луганской и Донецкой областей в их административных границах вместе с частью Запорожской и Херсонской областей.

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