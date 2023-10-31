"Путин начинает вымаливать переговоры": Огрызко о заявлениях Шойгу

В РФ снова заговорили о переговорах.
Руководству России необходимо иметь возможность для "передышки", перевооружения, накопления сил, чтобы снова пойти в наступление под любым предлогом.
Такое мнение высказал руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо".
По его словам, заявление Шойгу – это очередной способ напомнить о себе, и сказать, что россияне миролюбивы.
"Путин уже начинает вымаливать переговоры. Хотя цинично говорит о том, что это Украина хочет переговоров. Но у них еще есть потенциал, чтобы держать оборону. К сожалению, у них еще есть потенциал, чтобы наступать. У россиян еще есть мясные штурмовые бригады, которых никто лечить не будет. Это не в их традициях думать о человеческой жизни. Надо 300 тыс. военных — будет, нужно 600 тыс. — тоже будет", — подчеркнул Огрызко.
Также, по его мнению, это свидетельствует о том, что РФ хочет переложить вину из-за переговоров на Украину.
"Это очередной сигнал для внутренней аудитории, а также очередной сигнал наружу, что они готовы, но есть "но". А за, "но" идут их прихоти, которые мы хорошо знаем", — подчеркнул Огрызко.
Добавим, российский диктатор Владимир Путин заявил о роли соцсетей, спецслужб и США как "корни зла".
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