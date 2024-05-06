Российским медиа он рассказал, что все обвинения с него сняли после получения медали и того, как он спас от гибели командира.

Российский диктатор Владимир Путин наградил наградившим орденом "За спасение погибавших" режиссера программы "Ералаш", который был арестован за развращение 13-летнего мальчика.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

Как отмечается, Путин наградил режиссера программы "Ералаш", а затем и заключенного за развращение несовершеннолетнего мальчика Илью Белостоцкого. Осенью прошлого года он пытался выйти из СИЗО и по своему желанию решил пойти воевать против украинцев. К тому времени ему нужно было отсидеть еще в 2,5 года с 4,5.

Российским медиа он рассказал, что все обвинения с него сняли после получения медали и того, как он спас от гибели командира.

"Указом президента я был награжден государственной наградой – медалью "За спасение погибавших". По российским законам я освобожден от наказания, и с меня снята судимость. Я не знаю, что именно написано в представлении к награде, ведь я рядовой, нам мало что показывают. Если когда-то мне дадут отпуск, я приеду в расположение нашей части в России, там есть приказ о награждении, тогда узнаю точно, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти – отныне я больше не зэк", – хвастался Белостокский.

На фронте он выполняет работу боевого медика. Сам он шокирован количеством раненых и погибших россиян. В первой боевой задаче через его медпункт прошло более 300 человек, однако неизвестно, в каком состоянии: мертвыми или на грани смерти.

Напомним, что Путин сделал Берлускони жестокий подарок.

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