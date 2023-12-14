Путин наконец признался, что хочет пережить Запад, но он ошибается – Госдеп

Конгресс Соединенных Штатов должен доказать, что Путину не удастся пережить ни Запад, ни США, отметил Мэтью Миллер.

Президент России Путин едва ли не впервые подтвердил во время очередной "прямой линии", что рассчитывает пережить Запад и переждать, когда партнеры Украины устанут оказывать помощь, однако этот расчет кремлевского лидера является ошибка.

Об этом заявил в четверг во время прессбрифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает "Укринформ".

"Вы слышали, что президент Путин, я думаю, впервые подтвердил то, о чем мы говорили. Вы слышали, как мы говорили с начала этой кампании, что Владимир Путин делает ставку на то, что он сможет пережить Запад и что Запад ослабнет, Запад перестанет поддерживать Украину", — отметил Миллер.

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Представитель Госдепа напомнил, что американская сторона оценивала подходы Кремля именно таким образом, и в четверг Путин практически признался, что сделал ставку именно на это.

"Мы считаем эту ставку ошибочной. И мы считаем, что ему не удастся пережить Запад и пережить Соединенные Штаты Америки. И теперь Конгресс Соединенных Штатов должен доказать это", — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Напомним, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что принять помощь Украине к Рождеству невозможно — даже если в ближайшие дни обе партии заключат соглашение, которое это предусматривает.

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