Путин намерен демонстративно взорвать ядерное оружие на границе Украины — The Times

Президент Путин намерен продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения с помощью ядерного испытания на границах Украины, НАТО предупредило своих членов.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на военные источники.

Кремль сигнализирует о готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя. Опасения по поводу предыдущих намеков Путина о том, что он может прибегнуть к такой тактике, усилились вчера заявлениями о том, что поезд, управляемый секретным ядерным подразделением, отправился в Украину.

Конрад Музыка, польский оборонный аналитик, сказал, что поезд, замеченный в центральной России, был связан с 12-м главным управлением российского министерства обороны, и что он "отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдача подразделениям".

Однако применение таких вооружений в поле боя связано с большим риском – в случае ошибки могут пострадать российские города на границе с Украиной.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Путин не отважится на ядерный удар.