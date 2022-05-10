Путин намерен ввести военное положение в России и развязать войну в Приднестровье — разведка США

Путину может быть недостаточно победы России на Донбассе, поэтому президент РФ намерен вести долговременную войну в Украине, надеясь, что США и Европа впоследствии "потеряют решительность" в противодействии такой агрессии.
Также Путин, вероятно, объявит военное положение в РФ и разрешит войну на оккупированной территории Молдовы.
Об этом заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США.
По ее словам, Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья. В то же время глава американской разведки не уточнила, имеет ли РФ сейчас потенциал для выполнения такой прихоти главы Кремля.
Также разведка США узнала, что в России могут ввести военные положения, чтобы мобилизовать силы в противостоянии против Украины.
"Мы предполагаем, что президент Путин готовится к более продолжительному конфликту в Украине, во время которого он также хочет достичь целей за пределами Донбасса", — сказала Хейнс.
Она добавила, что Путин надеется, что решимость Европы и США в противодействии российской агрессии со временем ослабнет.
Напомним, в Беларуси заявили, что разворачивают на юге подразделения сил спецоперации якобы из-за "созданной ВСУ группировки в 20 тысяч".
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