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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Путин намеренно бьет по бизнесу США в Украине: сенатор раскрыл детали - чем может ответить Трамп

Сенатор США считает, что Путин целенаправленно пошел против американского бизнеса в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что Российская Федерация намеренно атакует работающие в Украине предприятия из Соединенных Штатов Америки. Около половины компаний понесли серьезные удары и миллионные убытки.

Об этом сенатор от Демократической партии заявил во время пресс-конференции в Киеве, пишет «Радио Свобода».

По его словам, речь идет не о случайных попаданиях, а о целенаправленных и повторяющихся атаках со стороны России.

«Американцы должны быть возмущены тем, что Владимир Путин целенаправленно и намеренно атакует американский бизнес. Не стоит ошибаться: это не случайно сошедшие с курса ракеты или дроны. Эти атаки умышленны и повторяются. Они являются грубым нарушением международного права, не говоря уже об элементарных моральных нормах», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что американский бизнес должен обратиться к президенту Дональду Трампу и Конгрессу с призывом продемонстрировать силу Вашингтона, чтобы принудить Путина к переговорам и окончанию войны.

Отвечая на вопрос о роли поддержки Киева в предстоящих промежуточных выборах и возобновлении США финансовой помощи Украине в случае победы демократов, Блюменталь выразил уверенность, что его партия сможет получить большинство в Палате представителей. Заметим, что сейчас у республиканцев большинство.

Напомним, Сенатор-демократ от штата Коннектикут (США) Ричард Блюменталь надеется, что Конгресс быстро одобрит «адские санкции» против российской нефти, газа и теневого флота уже в сентябре.

Заметим, уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что Россия бьет баллистикой с американскими деталями. По его словам, сейчас доля таких компонентов в российских баллистических ракетах самая высокая за все годы полномасштабной войны.

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