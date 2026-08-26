Путин нацелился еще на две области Украины: генерал Келлог предупредил об опасном сценарии

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин не желает завершать войну в Украине. У него было множество возможностей остановить боевые действия, но он этого не сделал.

Такое мнение высказал бывший специальный представитель Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог в эксклюзивном интервью ведущей «1+1» Натальи Мосейчук.

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Путин хочет оккупировать еще две области

Американский генерал выразил искреннее восхищение Украиной, отражающей российскую агрессию, но предупредил, что Путин хочет забрать не только Луганскую область, но и Одесскую и Запорожскую.

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«Ему этого никто не отдаст. Вопрос в том, готов ли он идти на это. Я изучаю россиян уже много лет. Меня всегда беспокоит аналогия со Второй мировой войной, когда Адольф Гитлер сказал британцам, что ему нужна только Судецкая область Чехословакии, а британцы ответили: „Но у нас теперь мир“. Как они ошибались?», — подчеркнул он.

Келлог считает, что российский диктатор будет продвигаться дальше в глубь Украины. Он не остановится на достигнутом,

Поэтому украинцы делают большое дело не только для Запада, но и для всего мира. И европейские страны приняли этот вызов, отвечая прямо на ваш вопрос: «Я не знаю». Ведь он, то есть Путин, должен понять, что не сможет выиграть эту войну. Просто не сможет», — подчеркнул генерал.

Когда завершится война — последние прогнозы

Напомним, в МИД Бельгии оценили сроки завершения войны в Украине. Глава дипломатического ведомства не видит быстрого наступления мира. По его мнению, боевые действия могут затянуться в 2028 году.

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Несмотря на мрачные прогнозы европейских политиков, президент Украины Владимир Зеленский заявил о «окне возможностей» для окончания войны — с конца этого года до конца лета 2027 года.

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