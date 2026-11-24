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- Украина
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Путин нацелился на пять крупных городов Украины этой зимой: Зеленский назвал главные цели врага
Владимир Зеленский заявил, что этой зимой российский диктатор планирует сломать Киев, Днепр, Одессу, Харьков и Запорожье из-за дефицита средств ПВО, чтобы заставить Украину отступить с Донбасса.
Российский диктатор Владимир Путин делает главную ставку на будущую зиму и стремится сломать пять крупных украинских городов из-за дефицита средств противовоздушной обороны, чтобы заставить Киев выйти с Донбасса.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Bloomberg.
По словам главы государства, украинская разведка владеет всеми данными о намерениях Кремля на зимний период. Под главным прицелом врага оказались ключевые промышленные и гуманитарные центры страны: Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Запорожье.
Зеленский подчеркнул, что эта угроза возникает на фоне тревожных задержек с поставкой критически важного оборонительного вооружения и перебоев в работе систем связи.
«Очень неприятно, когда во время разных разговоров о том, как закончить войну, Starshield то работает, а то есть ограничения, ракет для "Петриотов" не только становится меньше, но есть еще какие-то шаги, из-за которых нет поставок. Это параллельно с тем, что план Путина — зима… Сломать за неимением защиты и сломать для того, чтобы Украина вышла с Донбасса», — подчеркнул президент.
Критика позиции США по поставке антибаллистики
Отдельно Владимир Зеленский обратился к американской стороне, отметив, что затягивание с подписанием контрактов на поставку систем противоракетной обороны вредит репутации самих Соединенных Штатов.
По мнению президента, промедление с передачей антибаллистических ракет на фоне российского террора создает опасное политическое впечатление, будто Вашингтон действует в унисон с требованиями Москвы.
«Политически это выглядит так, будто она (Америка — ред.) двигается одним курсом с тем, что хочет Путин: принудить Украину к невыгодным компромиссам. Но жизнь и история гораздо длиннее, чем дружба, бизнес или партнерство с одним человеком, который является агрессором. Гораздо длиннее», — резюмировал Зеленский.
Ранее аналитики ISW сообщили о том, что чиновники Кремля продолжают открыто заявлять о намерениях Москвы установить контроль над большей частью Украины, в частности над Киевом.