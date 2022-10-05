Путин "назначил" четырех "временных руководителей" "присоединенных" оккупированных территорий Украины

Путин подписал федеральный конституционный закон о включении "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Денис Пушилин "назначен" "в.и.о руководителя" "Донецкой народной республики". "Временно исполняет обязанности председателя" "ЛНР" Леонид Пасечник.

"Назначил" Путин и "временных губернаторов" в Херсонской и Запорожской областях – Владимира Сальдо и Евгения Балицкого соответственно.

Как сообщалось, глава Кремля Владимир Путин 30 сентября подписал документы о "присоединении" украинских оккупированных россиянами территорий в состав РФ. Недавно там были проведены псевдореферендумы, на которых, как ожидалось, нарисовали подавляющее большинство голосов за вхождение в Россию.

Уже 2 октября Конституционный суд РФ одобрил "присоединение" оккупированных территорий Украины. Кроме того, назначены "выборы" в "парламенты" оккупированных территорий Украины. Планируется, что состоятся они в сентябре 2023-го.

Читайте также: