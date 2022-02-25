Путин назвал условия для прекращения войны

Ни одно из требований российского президента не отвечает национальным интересам Украины.

В ходе состоявшегося в пятницу, 25 февраля, заседания Совета безопасности Российской Федерации российский президент Владимир Путин назвал условия, при которых может закончиться захватническая война, которую он развязал против Украины.

Об этом стало известно из трансляции, появившейся на российских Telegram-каналах.

Путин заявил, что Луганская и Донецкая области должны полностью войти в состав самопровозглашенных "ЛДНР". Кроме этого, он ожидает от украинских властей признания Крыма российским, а также отказа от вступления в НАТО.

"Я против приема Украины в НАТО. Киевские власти должны отказаться от вступления в НАТО", – заявил Путин.

Разумеется, ни одно из этих требований не отвечает интересам Украины.

Напомним, во время этого же заседания Путин заявил, что не ждет договоренностей со "стаей наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве", и призвал украинских военных взять власть в свои руки.

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