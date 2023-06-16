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Путин назвал Зеленского "позором еврейского народа", ему ответил главный раввин Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Путин назвал Зеленского "позором еврейского народа", ему ответил главный раввин Украины

Главный раввин Украины ответил Путину, который назвал Зеленского "позором" еврейского народа / Фото: Associated Press

Диктатор повторил пропагандистские нарративы о "нацистах", которые героизируются в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин назвал украинского президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания в рамках Петербургского экономического форума.

На вопрос американского политолога Дмитрия Саймса о том, что на Западе не понимают, почему Россия обвиняет украинцев в нацизме, когда у них президент еврей, Путин ответил: "У меня много друзей евреев с детства. Они говорят, что Зеленский не еврей, это позор еврейского народа. Это не шутки, не ирония. Ведь на пьедестал почета в качестве Героев Украины возведены неонацисты, последователи Гитлера".

В свою очередь главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил Путину на его слова об украинском президенте.

"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не сбежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордится им", — отметил Моше Реувен Асман в комментарии корреспонденту УНИАН.

Также главный раввин Украины заявил, что в Украине нет неонацистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Путину пригрезился "нацизм" в бригаде ВСУ "Эдельвейс", хотя такое же название было и в Росгвардии.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российских магазинах начали продавать украденный в Украине чернозем.

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Дата публикации
Просмотры
1578
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