Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины — IWS

Российский диктатор также будет избегать прямого конфликта со странами НАТО

Президент России Владимир Путин, скорее всего, попытается продлить военные действия в Украине, чтобы удержать ныне оккупированные территории и захватить новые земли. Кроме того, он планирует создать условия для сворачивания западной поддержки Украины, которое, как он ожидает, произойдет этой зимой.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (IWS).

Путин, вероятно, не оставляет надежду достичь своих целей в Украине посредством войны, которую он продолжает параллельно с усилиями сломить волю украинцев к борьбе и желанию Запада продолжать поддерживать Киев.

Путин вряд ли пойдет на эскалацию ха счет использования тактического ядерного оружия, если только российская армия неожиданно упадет, что позволит украинским силам производить быстрое продвижение и освобождение захваченных территорий.

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Такая ситуация возможна, но маловероятна, считают аналитики IWS.

Также маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО. Путин, скорее всего, будет намекать на возможность тактического использования Россией ядерного оружия, однако это будет одной из частей его плана, чтобы сломить волю Запада продолжать поддерживать Украину.

Этот прогноз основан на двух оценках. Во-первых, Путин бросает в бой плохо подготовленных российских мобилизованных вместо того, чтобы приостановить войну и начать меры по восстановлению эффективности войск. Во-вторых, теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война закончится так же быстро, как и началась.

Также мы ранее информировали, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов резко отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения".

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