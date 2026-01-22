Путин не остановится: Сырский озвучил НАТО реальную численность оккупационной армии РФ

Главком ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Россия продолжает наращивать силы для войны против Украины. В настоящее время оккупационная группировка насчитывает более 715 тысяч человек. Несмотря на разговоры о мирных инициативах, цель Кремля остается неизменной — уничтожение украинской государственности.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне командующих вооруженными силами.

Огромная группировка врага

По словам генерал-полковника, оперативная обстановка на фронте остается сложной. Россия не собирается останавливаться, несмотря на дипломатические усилия партнеров.

«Для продолжения войны против Украины Россия применяет объединенную группировку войск общей численностью более 715 тысяч человек», — сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что стратегическая цель Москвы – полное уничтожение украинской государственности.

Террор «мороком и холодом»

Главком отдельно остановился на тактике ракетного террора РФ. Враг продолжает целенаправленно избивать по энергетическому сектору, пытаясь использовать зиму как оружие.

«Россия не прекращает наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам нашей экономики, прежде всего — по энергетическому сектору, пытаясь повлиять на украинцев в тылу мраком и холодом», — отметил он.

Главная потребность - ПВО

Именно из-за постоянных атак на инфраструктуру наиболее критической потребностью ВСУ остается укрепление «воздушного щита».

Сырский признал, что существует значительный дефицит в средствах противовоздушной обороны. Это не позволяет в полном объеме защитить гражданское население и критические объекты.

Реакция Североатлантического союза

Во время видеоконференции Главком передал партнерам конкретный список потребностей Сил обороны Украины.

Представители стран НАТО выразили готовность и дальше поддерживать Украину.

В завершение Александр Сырский пригласил Военный комитет НАТО посетить Украину в этом году, чтобы своими глазами увидеть ситуацию.

"Нашей первоочередной задачей должно оставаться создание условий для справедливого мира путем укрепления наших военных способностей", - подытожил Главнокомандующий.

Напомним, русская армия постоянно подтягивает новые силы на фронт. Особое внимание враг уделяет Покровскому направлению, где сейчас сосредоточена большая группировка войск .