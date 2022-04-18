"Путин не отказался от своих планов": начальник военной разведки Украины назвал стратегические цели России

Путин стремится уничтожить Украину как государство, констатируют в ГУР Минобороны.

Цель военной агрессии России осталась неизменной: эта операция по уничтожению государственности Украины и президент РФ Владимир Путин не оставил своих планов.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов немецкому изданию Spiegel, сообщает ГУР МО в Telegram.

"Украина должна перестать существовать как государство – это главная цель – и Путин не отказался от своих планов. Как бы они достигли этой цели, Россия так и не до конца поняла, это тоже характерно для их тактики. Но они хотели, во-первых, установить здесь, в Киеве, подконтрольное России правительство, а во-вторых, навсегда вернуть Украину в российскую сферу. Этого не было и не может произойти, особенно после зверств и военных преступлений, свидетелями которых есть весь мир", — сказал руководитель украинской военной разведки.

Также Буданов отметил, что Украине для того, чтобы отбить российскую агрессию нужны, в частности, артиллерийские системы.

"И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Остальное стандартное оборудование – зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка", — резюмировал он.

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