Путин не откажется от войны против Украины: Портников объяснил изменение тактики Кремля

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Президент государства-агрессораи Владимир Путин может изменить тактику ведения войны против Украины, но от ее конечных целей он не откажется.

Такое мнение высказал политический обозреватель, журналист Виталий Портников.

По его словам, тактика войны может быть изменена только потому, что у российского президента может не хватать сил для дальнейшего продвижения своей армии по украинской земле.

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«Тактика войны на истощение не дает тех краткосрочных результатов, на которые Путин рассчитывал, когда решил пойти на террор против гражданского украинского населения, не побуждает украинское общество к быстрой капитуляции перед жестоким агрессором», — отметил журналист.

Почему Путин будет продолжать войну в Украине

В то же время Портников считает, что хозяин Кремля как закоренелый советский чекист зациклен на том, чтобы преодолеть последствия так называемой «ошибки 1991 года», когда распался Советский Союз.

«Все усилия Федеральной службы безопасности РФ и Путина, являющегося представителем российских чекистов в Кремле, связаны с необходимостью восстановления так называемой территориальной целостности настоящего российского государства, под которым на Лубянке продолжают понимать Советский Союз», — подчеркнул он.

Журналист отметил, что в Кремле понимают невозможность возрождения советской империи без присоединения Украины, причем с выходом российских войск вплоть до Закарпатья.

«Именно поэтому Путин вряд ли может отказаться от дальнейшей войны против Украины», — утверждает он.

Причиной, которая может заставить Путина поставить войну на паузу, считает Виталий Портников, может стать угроза ухудшения российско-американских отношений из-за продолжающихся боевых действий и даже новых неожиданных санкций со стороны администрации Дональда Трампа против российской экономики.

Напомним, ранее американский телекалал CNN со ссылкой на новые данные разведки сообщил, что российский президент Владимир Путин меняет тактику войны в Украине, сосредоточившись на укреплении контроля над уже захваченными территориями Украины и стимулировании российской экономики.