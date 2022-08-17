"Путин не пропустит эту дату": Генштаб о том, справится ли украинское ПВО с массированным обстрелом из России и Беларуси

Украинские вооруженные силы готовятся отбивать вражеские атаки.

Справится ли украинская ПВО с большим количеством вражеских ракет в эфире телеканала Freedom, рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Комплексы С-300 одновременно может работать один дивизион. Здесь вопрос — по каким целям и по каким ракетам. Зенитно-ракетные комплексы, находящиеся на вооружении Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ, разрабатывались еще в конце прошлого века, и поэтому предназначались для уничтожения аэродинамических воздушных целей, таких как: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БпЛА Как известно, россияне применяют в частности современные ракеты, летящие по баллистической траектории и имеющие несколько скоростей звука, именно эти ракеты представляют собой сложную мишень для наших современных ЗРК и истребителей авиации. которые тоже разрабатывались хоть с учетом модификации, но в прошлом веке, еще советские образцы", — говорит Романенко.

Он добавил, что справиться с российскими ракетами лучше украинской системе ПВО помогут американские ЗРК "НАСАМС" и немецкие "Айрис-Т", поставки которых ожидаются.

Относительно того, стоит ли украинцам ожидать 23 и 24 августа ракетные обстрелы, эксперт подчеркнул, что в России эти дни точно не пропустят.

"Так или иначе Путин не пропустит эту дату. Поэтому с учетом военного подхода, который включает в себя отработку нескольких планов действий противника, отрабатывается худший вариант. Мы должны к этому готовиться, но это не значит, что мы должны просто ждать", — сказал Романенко.

Эсперт добавил, что "хлопки" вблизи аэродрома "Зябровка в Беларуси, где по информации взорвался танк (8 раз) "говорят о многом".

"Мы не занимаем пассивную позицию. Уничтожать ракеты можно и в воздухе. Это — один вариант, потому что есть современные средства. Мы по ним отрабатываем авиацией и ЗРК, или уничтожать носители, те же "Искандеры", нужно уничтожать до пуска. "Калибры" надо уничтожать, нанося удары по соответствующим кораблям, катерам и подводным лодкам.Черноморского флота. Опыт у нас есть, начиная с флагмана "Москва" и заканчивая другими.Также нужно уничтожать носители этих ракет воздушного базирования на аэродромах или в воздухе", — сказал эксперт .

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предположил, что страна-оккупантка Россия может готовить массированный ракетный удар на 24 августа. По его словам, наблюдаемое сейчас уменьшение интенсивности ракетных ударов оккупантов по Украине может свидетельствовать о подготовке России ко Дню Независимости Украины.

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