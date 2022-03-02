"Путин не справляется, противодействуйте ему": Ходорковский призвал россиян выходить на улицы

Оппозиционер считает, что протестами россияне могут отвлечь силы Путина от войны.
Российский оппозиционер Михаил Ходорковский записал видеообращение к россиянам.
Он призывает их выходить на протесты против войны с Украиной.
"Путин не справляется, Путин завязает в Украине и для того чтобы справиться, он бросает туда все, что имеет — полицию, ОМОН, СОБР.
Каждый человек, который сейчас выходит на улицы русских городов. Каждый человек, который выходит на протест, отвлекает часть сил Путина от убийства украинских граждан.
Ваши 15 суток стоят того, чтобы не дать убить одного мирного человека? Если стоят, то идите во двор и посидите потом.
Я отсидел больше 10 лет, отстаивая то, что я считал правильным. Если вы считаете, правильным, чтобы не убивали граждан соседнего государства, просто потому, что этому типчику это захотелось – противодействуйте ему. Сегодня выход на улицу – это противодействие убийству людей в Украине", – сказал Ходорковский.
Потери россиян, воюющих против Украины:
Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:
- В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
- Пленных-200.
Уничтожено и повреждено
- самолетов – 29 ед,
- вертолетов – 29 ед,
- танков ‒ 198,
- ББМ/APV – 846,
- артиллерийских систем – 77,
- средства ПВО – 7,
- РСЗО — 24,
- цистерн из ГСМ-60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 305.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, ранены: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.