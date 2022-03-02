"Путин не справляется, противодействуйте ему": Ходорковский призвал россиян выходить на улицы

"Путин не справляется, противодействуйте ему": Ходорковский призвал россиян выходить на улицы

Оппозиционер считает, что протестами россияне могут отвлечь силы Путина от войны.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский записал видеообращение к россиянам.

Он призывает их выходить на протесты против войны с Украиной.

"Путин не справляется, Путин завязает в Украине и для того чтобы справиться, он бросает туда все, что имеет — полицию, ОМОН, СОБР.

Каждый человек, который сейчас выходит на улицы русских городов. Каждый человек, который выходит на протест, отвлекает часть сил Путина от убийства украинских граждан.

Ваши 15 суток стоят того, чтобы не дать убить одного мирного человека? Если стоят, то идите во двор и посидите потом.

Я отсидел больше 10 лет, отстаивая то, что я считал правильным. Если вы считаете, правильным, чтобы не убивали граждан соседнего государства, просто потому, что этому типчику это захотелось – противодействуйте ему. Сегодня выход на улицу – это противодействие убийству людей в Украине", – сказал Ходорковский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: