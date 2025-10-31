"Путин не стремится к миру": МИД Украины развенчал заявления Кремля о переговорах

Георгий Тихий / © МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подверг критике позицию России относительно мирных переговоров, заявив, что Кремль на самом деле не стремится к миру, а лишь ищет пути для продолжения войны.

Соответствующее заявление было опубликовано в МИД Украины в ответ на комментарии представителя МИД России.

Георгий Тихий подтвердил, что в этом году украинская делегация неоднократно посещала Стамбул для прямых переговоров с российской стороной. Однако результаты этих встреч оказались крайне неудовлетворительными.

«К сожалению, они увидели там группу людей низкого уровня, которые выдвигают те же старые ультиматумы и не имеют никаких полномочий принимать решения», — подчеркнул спикер МИД Украины.

Украинская сторона прямо указывает на причину безрезультатности диалога.

«Причина проста: Путин не стремится к миру, он ищет пути для продолжения войны», — заявил спикер МИД Украины.

В завершение своего обращения Георгий Тихий четко обозначил условие настоящего мира:

«Скажите своему начальнику, чтобы он прекратил войну. Когда он будет готов — мы сможем провести встречу лидеров и договориться о прекращении огня», — подытожил Георгий Тихий.

Напомним, в России вроде бы готовы продолжать переговоры с Украиной об окончании войны, но в «стамбульском формате». Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию и продолжению прямых переговоров с представителями Киева.

Ранее сообщалось, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия пока не готовы завершить войну и заключить мирное соглашение, несмотря на переговоры и дипломатию Трампа.