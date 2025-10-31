- Дата публикации
"Путин не стремится к миру": МИД Украины развенчал заявления Кремля о переговорах
МИД Украины разоблачило истинные намерения Кремля по переговорам о завершении войны.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подверг критике позицию России относительно мирных переговоров, заявив, что Кремль на самом деле не стремится к миру, а лишь ищет пути для продолжения войны.
Соответствующее заявление было опубликовано в МИД Украины в ответ на комментарии представителя МИД России.
Георгий Тихий подтвердил, что в этом году украинская делегация неоднократно посещала Стамбул для прямых переговоров с российской стороной. Однако результаты этих встреч оказались крайне неудовлетворительными.
«К сожалению, они увидели там группу людей низкого уровня, которые выдвигают те же старые ультиматумы и не имеют никаких полномочий принимать решения», — подчеркнул спикер МИД Украины.
Украинская сторона прямо указывает на причину безрезультатности диалога.
«Причина проста: Путин не стремится к миру, он ищет пути для продолжения войны», — заявил спикер МИД Украины.
В завершение своего обращения Георгий Тихий четко обозначил условие настоящего мира:
«Скажите своему начальнику, чтобы он прекратил войну. Когда он будет готов — мы сможем провести встречу лидеров и договориться о прекращении огня», — подытожил Георгий Тихий.
Напомним, в России вроде бы готовы продолжать переговоры с Украиной об окончании войны, но в «стамбульском формате». Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию и продолжению прямых переговоров с представителями Киева.
Ранее сообщалось, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия пока не готовы завершить войну и заключить мирное соглашение, несмотря на переговоры и дипломатию Трампа.