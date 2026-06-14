Путин неожиданно увеличил численность армии РФ: ISW объясняет, что стоит за новым указом

Армия РФ / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин подписал указ об очередном увеличении численности российской армии в рамках продолжающейся в стране военной реформы. Документ, подписанный 12 июня, устанавливает штатную численность вооруженных сил РФ на уровне 2399130 человек, из которых 1 510 000 являются военнослужащими.

Об этом пишет ISW.

Предыдущий аналогичный указ Путин издал 4 марта. Тогда численность российской армии была определена на уровне 2391770 человек, включая 1502640 военными. Таким образом, новое решение предусматривает увеличение количества военнослужащих на 7360 человек.

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Аналитики отмечают, что столь незначительное расширение вряд ли окажет ощутимое влияние на ситуацию на фронте в Украине. В то же время, Россия продолжает наращивать численность своих вооруженных сил почти ежегодно с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Для сравнения, в 2022 году армию увеличили на 137 тысяч военных, в 2023-м — на 170 тысяч, а в 2024-м — на 180 тысяч человек.

По оценке аналитиков ISW, увеличение личного состава связано с реализацией масштабной реформы российской армии, объявленной еще в 2023 году министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Речь идет о создании новых военных округов, формирований и подразделений, для комплектования которых необходимо дополнительное количество военнослужащих.

Напомним, военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли рекордных уровней и составляют около 5,9 трлн рублей, что составляет почти 46% всех федеральных расходов. Так, практически каждый второй рубль российского бюджета направляется на войну и связанные с ней потребности. Расходы значительно возросли по сравнению с предыдущими годами, продолжая тенденцию масштабной милитаризации экономики РФ. В общей сложности с самого начала полномасштабного вторжения Россия уже потратила на войну более 53 трлн рублей.

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