"Путин никогда не рискнет там появиться": Зеленский сделал резкое заявление о намерениях диктатора

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не решится приехать в Константиновку Донецкой области, несмотря на то, что уже фактически причислил город к своим планам.

Об этом глава государства сказал в своем обращении 5 июля.

По словам Зеленского, сейчас за Константиновку продолжаются ожесточенные бои, однако сам Путин не будет рисковать оказаться там.

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«Идут бои также за Константиновку, которую Путин уже приписал себе. Но, разумеется, никогда не рискнет там появиться», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что российский лидер чувствует себя в безопасности только в Москве, Санкт-Петербурге и собственных резиденциях.

«Потому что на самом деле его это только Москва, Петербург и резиденции. В этом и величайший цинизм этой войны: лицо, опирающееся только на свой ближний круг, на Москву и любимые резиденции, сжигает все, до чего он может дотянуться. И убивает даже своих», — сказал он.

Президент также привел данные о потерях российской армии, отметив, что Кремль продолжает жертвовать собственными военными, чтобы не прекращать войну.

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«Даже своих же граждан — по 30 тысяч в месяц как минимум. Просто чтобы он один не принимал решения о мире и дальше. В этом июне тоже почти 30 тысяч подтвержденных поражений российских окупантов на фронте — убитыми и тяжело ранеными», — отметил Зеленский.

По словам президента, такие потери свидетельствуют о том, что российское руководство продолжает вести войну, несмотря на человеческие жертвы.

Россия готовит новый массированный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский назвал дать атаку.

По его словам, о готовящемся РФ массированном ударе по Украине свидетельствуют данные украинской разведки.

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Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться к укрытиям.

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