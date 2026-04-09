Путин объявил о пасхальном перемирии: что известно

Российский диктатор Путин объявил "пасхальное перемирие"

Реклама

Российский диктатор Путин заявил, что поручил своим войскам на фронте соблюдать перемирие на Пасху.

Заявление диктатора передают российские пропагандистские СМИ.

«В связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года», — передают текст указа Путина пропагандисты.

Реклама

Диктатор заявил, что «рассчитывает, что украинская сторона будет следовать примеру РФ с пасхальным перемирием». Отметим, что идею о Пасхальном перемирии первой высказала именно Украина, а Кремль до сих пор ее отвергал.

Путин также дал указания оккупантам «остановить боевые действия на период перемирия, но быть готовыми отвечать». Следует отметить, что такая формулировка позволяет армии РФ продолжать боевые действия, аргументируя это тем, что якобы Украина игнорирует перемирие. Собственно, так было в прошлом году.

Пока украинская сторона эту информацию не комментировала.

Пасхальное перемирие — последние новости

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Кремлю новое предложение по перемирию «хотя бы на Пасху».

Реклама

Сегодня, 9 апреля, во время разговора с журналистами, Зеленский заявил, что Москва до сих пор не дала ответа на инициативу Украины по прекращению огня на период Пасхальных праздников.

В четверг, 9 апреля, в Кремле заявили, мол, пока диктатор Путин не принимал решений о пасхальном перемирии.

Офицер батальона «Свобода», экс-нардеп Андрей Ильенко напомнил, что РФ игнорировала предыдущие так называемые перемирия. Потому влияния на поле боя от него не будет.

Реклама

Заметим, что в прошлом году диктатор Путин все же согласился на пасхальное перемирие, которое должно было продолжаться с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. Однако, по словам наших военных, на фронте кардинально ничего не изменилось и на Пасху 2025 года раздавались выстрелы и были вражеские штурмы.