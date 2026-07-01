Путин оказался на перепутье: офицер ВСУ назвал три сценария развития войны

Путин оказался на развилке: офицер ВСУ назвал три сценария развития войны / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин находится на развилке между тремя сценариями: завершением войны, ее продолжением с новой мобилизацией или попыткой втянуть в конфликт европейские страны НАТО с помощью воздушных ударов.

Об этом заявил офицер Сил обороны, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в соцсетях.

По его словам, если Россия ударит по странам НАТО, то обязательно ответят. В то же время в самой РФ часть верхушки хочет прекратить огонь и начать переговоры, но сейчас у них мало влияния. Большинство русских элит выступает за продолжение войны.

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«Но российским элитам, не исключено, придется решать вопрос путина, чтобы завершить это военное безумие, которое пока не хочет прекратить провозглашенный российский лидер», — отметил Коваленко.

Также он добавил, что удары по территории РФ, которые в дальнейшем будут только наращиваться, помогают создавать условия для завершения войны. Коваленко подчеркнул, что классическая дипломатия без силы, которая опиралась на логику и международное право, применялась еще с 2014 года, но ни одна из сторон не преуспела, ведь в таких разговорах сталкивались две параллельные реальности.

«Лишь дипломатия с применением силовых инструментов приближает российскую реальность к реальности настоящей», — подчеркнул Андрей Коваленко.

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