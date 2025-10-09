Путин определил новую цель войны: россияне готовят наступление на большой город

Владимир Путин / © Associated Press

Россия, вероятно, определила захват города Запорожья как свою новую стратегическую цель на фронте.

Это следует из заявлений начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова , сделанных им во время недавней встречи с Владимиром Путиным.

Герасимов утверждает, что российская группировка войск «Днепр» «наступает в направлении города Запорожья», а бои ведутся за населенные пункты Приморское и Степногорск.

Реальные расстояния и препятствия

Несмотря на громкие заявления о «наступлении практически по всем направлениям», реальная ситуация на запорожском отрезке фронта свидетельствует о серьезных трудностях для российских войск:

Расстояние до Запорожья. От нынешней зоны российского контроля до южных окраин областного центра остается около 22 км . До первых многоэтажных кварталов города почти 25 км.

Водное препятствие. На пути потенциального наступления лежит река Конка , которая может стать очень серьезным препятствием, замедляя продвижение в областной центр.

Темпы продвижения. Согласно данным мониторингового ресурса Deep State, с конца июня, когда россияне начали наступление на этом участке, им удалось продвинуться всего на 3 км . Это означает, что темпы продвижения составляют менее 1 км в месяц . За это время россияне смогли полностью захватить только два населенных пункта - Каменское и Плавное.

Восхищенные поселки Плавные и Каменское на юге и город Запорожье на севере / карта deepstatemap.live. / © Deepstatemap

Таким образом, несмотря на то, что высшее военное руководство РФ объявило Запорожье стратегической целью, темпы их продвижения крайне медленны, а впереди их ожидают серьезные географические препятствия.

Напомним, на фоне слухов о возможном большом наступлении РФ на Харьков, Сумы, Чернигов и Запорожье военные аналитики оценили реальные угрозы. По их данным, у врага нет сил для оккупации областных центров, однако он будет усиливать террор против приграничных и прифронтовых городов.

Российская армия продвинулась вблизи населенных пунктов трех областей Украины – Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

