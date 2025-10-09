- Дата публикации
Путин определил новую цель войны: россияне готовят наступление на большой город
РФ заявила о наступлении на большой город. Но до указанной цели — десятки километров.
Россия, вероятно, определила захват города Запорожья как свою новую стратегическую цель на фронте.
Это следует из заявлений начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова , сделанных им во время недавней встречи с Владимиром Путиным.
Герасимов утверждает, что российская группировка войск «Днепр» «наступает в направлении города Запорожья», а бои ведутся за населенные пункты Приморское и Степногорск.
Реальные расстояния и препятствия
Несмотря на громкие заявления о «наступлении практически по всем направлениям», реальная ситуация на запорожском отрезке фронта свидетельствует о серьезных трудностях для российских войск:
Расстояние до Запорожья. От нынешней зоны российского контроля до южных окраин областного центра остается около 22 км . До первых многоэтажных кварталов города почти 25 км.
Водное препятствие. На пути потенциального наступления лежит река Конка , которая может стать очень серьезным препятствием, замедляя продвижение в областной центр.
Темпы продвижения. Согласно данным мониторингового ресурса Deep State, с конца июня, когда россияне начали наступление на этом участке, им удалось продвинуться всего на 3 км . Это означает, что темпы продвижения составляют менее 1 км в месяц . За это время россияне смогли полностью захватить только два населенных пункта - Каменское и Плавное.
Таким образом, несмотря на то, что высшее военное руководство РФ объявило Запорожье стратегической целью, темпы их продвижения крайне медленны, а впереди их ожидают серьезные географические препятствия.
