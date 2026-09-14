«Путин ошибается»: Рютте сделал резкое заявление после удара РФ по поезду в Украине

Рютте об атаке РФ на поезд / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте жестко отреагировал на очередное военное преступление России — обстрел пассажирского поезда в Украине вблизи границы с Польшей. По его словам, эта атака лишь подчеркивает тупик, в котором оказался кремлевский режим.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 14 сентября в штаб-квартире НАТО.

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Рютте об ударе РФ по поезду в Украине

Рютте заявил, что Россия сталкивается с трудностями в Украине и продолжает агрессивные действия, безрассудные и опасные атаки, в том числе на гражданскую инфраструктуру, вблизи территории НАТО.

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«Вчерашний удар по пассажирскому поезду в Украине свидетельствует о том, насколько отчаянными стали действия Путина. Он считает, что сможет помешать нам поддерживать Украину и подорвать наше единство. Он ошибается. Наш ответ — усиление поддержки Украины, чтобы у нее было все необходимое для самообороны», — подчеркнул Рютте.

Кроме того, он подчеркнул, что обязательства НАТО по коллективной обороне непоколебимы, а каждый клочок территории Альянса будет под защитой.

Все это прозвучало на пресс-конференции с премьер-министром Словении Янезом Яншой, где Рютте поблагодарил за вклад Словении в НАТО, ее роль на Западных Балканах и за непреклонную поддержку Украины.

Генсек отметил, что Словения за 2025 год предоставила Украине более 60 миллионов евро помощи в сфере безопасности и участвовала в инициативе PURL.

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Россия атаковала поезд у границы с Польшей: главное

Напомним, в ночь на 13 сентября Россия нанесла массированный удар по западу Украины. В результате атаки беспилотников в районе пункта пропуска «Ягодин» возле польской границы были повреждены АЗС, грузовики, супермаркет, а также поражен локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава». Легкие травмы получили двое водителей. Из-за угрозы и приближения дронов к границе Польша срочно поднимала в небо истребители.

Попадание в локомотив произошло примерно в пять утра в двух километрах от границы. Благодаря заблаговременному обнаружению угрозы диспетчером «Укрзалізниці» и своевременно объявленной эвакуации никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал. В компании подчеркнули, что войска РФ продолжают сознательно атаковать гражданский подвижной состав.

Незадолго до удара на станции «Ягодин» находился дипломатический поезд с европейскими чиновниками, дипломатами и экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, которые возвращались из Киева. Состав отправился раньше графика из-за угрозы обстрелов, поэтому в «Укрзалізниці» предполагают, что именно этот поезд мог быть первоочередной целью вражеского дрона.

Кроме того, во время самой атаки на станции находился еще один поезд, в котором ехал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Таким образом, российский удар произошел в непосредственной близости от двух составом с высокопоставленными западными деятелями.

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После этого в Кремле отреагировали на атаку, в результате которой едва не пострадали дипломаты ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отрицать факт удара по гражданскому пассажирскому составу.

Вместо признания вины спикер Путина дал циничное и дерзкое объяснение этой атаке. Он заявил, что поскольку событие произошло на территории Украины, российские военные и дальше будут «выполнять свои задачи» по всей ее территории.

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