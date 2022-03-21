Путин не смог достичь досрочной победы в Украине, поэтому переходит в "план Б" - WSJ

Путин не смог достичь досрочной победы в Украине, поэтому переходит в "план Б" - WSJ

Россия хочет обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом.

Путин скорректировал свою тактику по поводу войны в Украине, учитывая, что бои продолжаются более трех недель. Он понял, что не может взять Киев, поэтому заставить власть сдать южные и восточные территории.

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Об этом сообщает WSJ.

Новая оценка намерений Путина – заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия хочет обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом.

Оккупанты продолжат обстреливать украинские города, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на требования России, в частности, нейтральный статус.

Если требования Путина не будут выполнены, он попытается удержать занятые территории и продолжит тактику осады. Это означает недели, а возможно и месяцы, ракетные, артиллерийские атаки со стороны российских вооруженных сил.

Напомним, что партизаны в Беларуси останавливают российские поезда и портят технику, чтобы кафиры не могли попасть в Украину.