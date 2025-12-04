"Путин остановится": Берлинская назвала цифру потерь РФ, которая изменит ход войны

Берлинская рассказала, как Украина может остановить наступление окупантов / © ТСН

Россия удерживает стабильные темпы мобилизации. 35 тысяч российских граждан мобилизуют ежемесячно. Украинская армия уничтожает около 16 тысяч ежемесячно. И для того, чтобы остановить продвижение оккупационных войск, Украине нужно увеличить потери РФ почти вдвое.

Волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская сказала об этом в интервью «Телеграфу».

Российская мобилизация и потери на фронте

«Сейчас Путин вбрасывает по мобилизации около 35 тысяч человек ежемесячно. Мы в среднем уничтожаем 16 тысяч ежемесячно», — отметила она.

Волонтер пояснила, что для того, чтобы остановить продвижение оккупационных войск, Украине нужно увеличить потери РФ почти вдвое.

«Когда мы эту цифру доведем с 16 до 30–32 тысяч, то россияне пробуксуют… Нам нужно довести их потери до 32 тысяч ежемесячно», — подчеркнула Берлинская.

По ее словам, российская военная система не способна качественно обучать и обеспечивать более 35-40 тысяч мобилизованных в месяц, поэтому «превышение этого порога» для РФ становится критическим.

Возможно ли достичь нужных темпов

На вопрос, реально ли Украине увеличить эффективность уничтожения врага до необходимых показателей, руководитель Центра аэроразведки ответила утвердительно.

«Это абсолютно реальные вещи, если общество включится в технологическую войну», — сказала Берлинская.

Она отметила важность массового внедрения и популяризации современных технологий, а также обучение людей их применению, в частности, в рамках проекта Victory Drones.

Потери и роль технологий

Скепсис по дисбалансу ресурсов между Украиной и РФ, по словам Берлинской, может быть нивелирован техническими решениями.

«Можно совершить эти потери технологиями… их можно сделать один до шести, семи, восьми и более», — отметила она.

Волонтер подчеркнула, что будущее фронта — это минимизированное присутствие людей на передовой и максимальная автоматизация боевых процессов.

Технологизация фронта и дистанционное управление

Берлинская также обратила внимание, что в настоящее время один километр фронта иногда содержат только 4-5 пехотинцев. Она считает, что ситуацию можно изменить благодаря развитию эшелонированных укреплений, массовых минных полей и применению роботизированных систем.

По ее словам, украинская армия уже входит в новую эпоху дистанционных технологий.

Она привела пример, когда оператор может управлять дроном из другого региона Украины: «Пилот может сидеть, условно, в Житомире, и управлять дроном, который находится где-то под Покровском».

Берлинская прогнозирует активное развитие автономных систем, которые будут работать по заданному алгоритму — от роев дронов до роботизированных наземных комплексов, способных самостоятельно выявлять и поражать цели.

Напомним, Алина Михайлова — командир медицинской службы «Ульф», депутат Киевсовета и девушка покойного Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) раскритиковала мобилизацию в Украине. По ее словам, система, по которой она осуществляется, формирует армию непригодных.