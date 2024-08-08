"Путин, оставь их в покое!": пленный оккупант в слезах призвал прекратить войну в Украине (видео)

Оккупант подписал контракт в июле 2024 года из-за финансовых проблем, но ожидаемых выплат не получил.

В плен в ВСУ попал очередной российский оккупант — 23-летний Владимир Логинов. Разведчик 30-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Он рассказал об отношении в армии РФ и расстреле военных командиром.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"Ребята, просто не уходите, всем говорю... Эта война на**р никому не нужна! Честное слово.. Заканчивайте уже эту свистопляску и оставьте в покое украинскую нацию. Пришли, убили всех детей, семьи... Россияне, просто подумайте, куда вы идете... Оставьте в покое Украину! Путин, оставь их в покое.

Пленный оккупант рассказал о переживании в армии РФ и расстреле командиром военных

Отправили на убой

Как поделился пленный, ему обещали снятие арестов с кредитов и изрядные выплаты, впрочем, этого не произошло. По словам оккупанта, его просто отправили "на убой".

"Отношение со стороны командиров было" свинское. Мы все для них и п****асы, и г***они. Шли на эту войну как мясо. Это уже была третья бригада, где были "двухсотые" или "трехсотые". Позывной командира "Гарпуна", он грабил людей"

Оккупант сквозь слезы рассказал, как командир другой группы (исковой "Запад") лично расстрелял двух военнослужащих. Все из-за невыполнения приказа и неспособности группы продолжать движение в район выполнения задач.

"Все идут на войну за деньгами. Они не понимают, там смерти, какие ранения. Как.. Извините. Как жены переживают с детьми... Я видел смерть. Как вы будете объяснять семьям смерть убитого человека? За что он?" погиб?.."

Напомним, в плен в ВСУ попал солдат 41-й бригады армии РФ Рустам Гареев. Он штурмовал окрестности Авдеевки, а затем насиловал и расстреливал детей, женщин.

Читайте также: