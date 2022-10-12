Путин отчаянно ищет выход из войны: Арестович рассказал, когда проблемы "поломают хребет" России

В Кремле отчаянно ищут переговоры с Украиной, ведь те проблемы, которые возникли в РФ, "где-то в феврале поломают им хребет в ноль", говорит Арестович.

Над Россией нависли огромные проблемы в экономической сфере, военной и социальной. Поэтому Кремлю нужна передышка, ради которой он будет обещать остановиться. Ни Украина, ни Запад не пойдут на это. Сегодня Путин хочет четыре области, а завтра захочет еще.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и блоггером Марком Фейгиным.

"То отчаяние, с которым Путин ищет переговорную площадку и возможности договориться, мне очень четко согласуется с сведениями, которые идут от Российской Федерации – там, реально, катастрофа: экономическая, мобилизационная, военная нарастает, все виды катастроф. Так вот, проблемы нарастают, и они в короткие сроки, там февраль, поломают им нахр*н хребет в ноль. Россия пойдет в полный разнос, а на поле боя у нее вообще ничего не останется.Они это знают, они спешат любой ценой с понтами, или с ядерной оружием договориться", – говорит Арестович.

По его словам, РФ в слабой позиции и в мире это понимают, ведь в сильной позиции не клянчат переговоры.

Также Арестович добавил, что Запад избрал ценности и долгосрочное планирование вместо кратковременного комфорта и именно Украина будет решать когда и на каких условиях проводить переговоры.

РФ хочет "мирных" переговоров с Украиной

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что пригласила Киев возобновить процесс мирных переговоров, но Украина не отреагировала на это предложение.

В свою очередь секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил на "мирные" инициативы Матвиенко, заявившей, что РФ не вернет незаконно аннексированные украинские территории. Он посоветовал предательнице думать не о "мирных" соглашениях, а о наказаниях.

После того, как Россия провела фиктивные "референдумы" на оккупированных украинских территориях, Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с действующим президентом Владимиром Путиным. Для юридического закрепления глава государства от 30 сентября ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с нынешним главой Кремля.

9 октября Зеленский подчеркнул, что постоянные обстрелы жилых домов и террор против мирных украинцев свидетельствуют о том, что России не нужны мирные переговоры с Украиной.

Отметим, что сегодня, 12 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Путин могут встретиться в Казахстане. Днем ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор во время встречи с турецким президентом может обсудить возможные переговоры со странами Запада, которые, в частности, будут касаться Украины.

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