Путин отдал Сиярто двух украинских пленных

Российский диктатор Владимир Путин приказал освободить из плена двух военнослужащих ВСУ, имеющих венгерский паспорт.

Об этом диктатор сказал на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто, передают российские пропагандистские СМИ.

Путин подтвердил, что освободить этих пленных просил лично венгерский премьер Орбан во время их вчерашнего телефонного разговора.

«Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вернетесь в Будапешт», — заявил диктатор и уточнил, что у этих людей есть украинское и венгерское гражданство.

В свою очередь Сиярто пожаловался Путину, что якобы «многие венгры были мобилизованы в Украине, после чего пропали без вести или оказались в российском плену».

«Поэтому я хотел бы обратиться к вам с просьбой, можете ли вы принять решение отпустить некоторых военных венгерского происхождения, которые находятся в плену у российских властей», — сказал глава МИД Венгрии.

Украинская сторона эту информацию пока не комментировала

Что говорят в МИД

Как передает «Украинская правда», в МИД Украины пообещали выяснить информацию о передаче Россией Венгрии двух украинских военнопленных.

«Поэтому в МИД будет приглашен временный поверенный по делам Венгрии для получения достоверных данных. Украинская сторона также обратится с запросом на доступ к возвращенным лицам», — рассказали в МИД.

В дипучреждении отметили, что Москва и Будапешт уже не впервые манипулируют чувствительным вопросом военнопленных.

«Не может не поражать цинизм, когда вопросы освобождения людей делают частью политического пиара перед выборами в Венгрии и разменной монетой в отношениях с Кремлем», — добавили в ведомстве.

Скандал с передачей украинских военных Венгрии

Напомним, что это уже не в первый раз Венгрия без привлечения украинской стороны забирает украинских пленных.

Так, в 8 июня 2023 года РПЦ заявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья.

На следующий день, 9 июня, в Венгрии подтвердили, что РПЦ передала им украинских пленников. МИД Украины заявили, что украинское правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами.

Позже в Венгрии заявили, что отпустили украинских пленных.

Также удалось установить имена военных, переданных Венгрии.

Европейский Союз отреагировал на такие действия Будапешта и требовал объяснения, как пленные воины ВСУ оказались в Венгрии.

Как Венгрия препятствует мобилизации на Закарпатье

Кроме того, Будапешт постоянно обвиняет украинские власти в якобы мобилизации венгерских граждан на Закарпатье. Летом прошлого года в Венгрии заявили, что их гражданин умер от побоев ТЦК.

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что Иосиф Шебештень, о котором писали венгерские СМИ, является гражданином Украины. А причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии, не было.

Заметим, что, несмотря на то, что Украина разрешает только одно гражданство, многие жители Закарпатья имеют и венгерский паспорт. Украина таких людей признает своими гражданами.