Путин откажется от переговоров с Европой? Кулеба назвал главную причину

Кулеба / © Associated Press

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Российский лидер Владимир Путин не будет рассматривать Европу как полноценного партнера по переговорам о завершении войны против Украины.

Об этом экспредседатель МИД Украины сказал в интервью Radio NV.

По словам Кулебы, у европейских стран нет единства, которое позволило бы гарантировать выполнение потенциальных договоренностей с Россией. По его словам, даже ведущие государства, такие как Германия и Франция, не способны обеспечить консолидированную позицию всего ЕС, в частности, из-за роста влияния стран Северной Европы и Польши.

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«Первое, у нас не Европейский Союз, а по сути Нормандия плюс. Германия, Франция, еще бритов подтянули. Но ведь ситуация изменилась. Эти две страны, Германия и Франция сегодня способны обеспечить общеевропейский консенсус вокруг того, о чем они теоретически могут договориться с Россией? Сомневаюсь, при всем уважении», — сказал Кулеба.

Кроме того, эксминистр подчеркнул, что российская политика традиционно базируется на представлении о мире как противостоянии двух сверхдержав США и России. В этой логике Европа не воспринимается как самостоятельный геополитический игрок, что определяет нежелание Кремля вести с ней переговоры.

«Он их презирает немного меньше, чем нас. Ты не ведешь переговоры с тем, кого не считаешь… Ты 20 лет рассказывал, что они никто, а теперь садишься с ними за стол переговоров? … Вся российская политика построена на картинке двух сверхдержав (США и России), которые решают. Это их комплекс неполноценности, который ими двигает. Для них Европа не является субъектным переговорщиком», - сказал экс-глава МИД.

Ранее Кулеба предупредил, что жителям Киева следует готовиться к новым разрушениям из-за дальнейших российских атак . Он отметил важность психологической готовности к последствиям обстрелов, в частности повреждения жилых домов, предприятий и гражданской инфраструктуры. Кулеба также посоветовал тем, кто не выдерживает эмоциональную нагрузку, временно покинуть столицу, чтобы сохранить психическое здоровье. В то же время, он призвал киевлян оставаться бдительными и строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

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