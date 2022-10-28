"Путин отступит моментально": Чалый рассказал, как через неделю можно остановить войну против Украины

Дипломат считает, что коалиция стран может за неделю остановить Путина.

Война России против Украины закончится через неделю после того, как Украина вступит в коалицию стран-партнеров во главе с США.

Такое мнение высказал бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, дипломат Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мир не хочет, чтобы их страны напрямую вступали в войну. Они хорошо понимают, что война России против Украины закончится через неделю после того, как Украина вступит, и даже не в НАТО, а в коалицию стран. Например, США — Великобритания — Польша — Украина. Неделя — и войны не будет", — сказал Чалый.

Он отметил, что у Украины есть ВСУ, а у партнеров есть то, чего нашей армии не хватает — это стратегическая авиация, точные ракеты, ядерный компонент.

"Избиратели стран-партнеров говорят, что нельзя втягивать в войну своих граждан. Этой войне можно положить конец моментально, создав коалицию стран во главе с США. И Путин отступит моментально", — подытожил дипломат.

Война РФ против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Армия РФ двинула на Украину сразу на несколько направлений. Оккупанты стремились захватить Киев и свергнуть законную власть. Путин в своем выступлении 24 февраля заявил, что целью войны против Украины является "денацификация" и "демилитаризация".

Украинские защитники освободили северную часть страны от российских террористов. Также ВСУ удалось осовободить части Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

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