Путин отверг мирные переговоры и угрожает Украине длительной войной: что он заявил

Путин / © ТСН

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Оптимизма по поводу мира в Украине больше нет: очередные заявления российского диктатора Путина свидетельствуют о готовности РФ к длительной агрессии.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке глава Кремля заявил, что мир живет по законам дарвиновской конкуренции, где выживает самый сильный, передает CNN.

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Свое недавнее сравнение международной политики с поеданием белых медведей косатками Путин назвал спонтанным олицетворением конфронтации между РФ и западным миром.

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«Главное мнение моего выступления заключалось в том, что если кто-то попытается затянуть нас вниз по пищевой цепи и сожрать нас, съесть нас, ему следует ожидать, что ему сломают зубы. И Россия готова сделать именно это», — заявил он.

Это послание было адресовано как внутренней аудитории, так и иностранным лидерам, отмечает CNN: «Что касается войны в Украине, Путин намерен удвоить усилия, независимо от того, где проходят линии фронта на поле боя и какой экономический ущерб Киеву удастся нанести простым россиянам с помощью кампании глубоких ударов».

Путин отдает себе отчет, что Украина находится в невыгодном положении, когда речь идет о защите своего воздушного пространства. В то же время он отверг опасность того, что российское воздушное пространство фактически закроется из-за украинских беспилотников, как ранее обещал президент Украины Владимир Зеленский.

Подобные комментарии, сказал Путин, «равнозначны призыву к государственному терроризму. И я хочу отметить, что они просят нас возобновить переговоры и приглашают на личные встречи. С террористами не ведутся переговоры».

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Путин также четко дал понять, кого он предпочитает видеть своими собеседниками при заключении любых соглашений с президентом США Дональдом Трампом: специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа.

«Это люди, близкие к президенту Трампа. На мой взгляд, это искренние люди, стремящиеся предоставить нашей работе конкретное содержание», — заявил он.

Такое заявление Путина может вызвать беспокойство в Киеве, отмечает CNN, поскольку Виткофф и Кушнер не посещали Украину с тех пор, как заняли свои должности главных представителей Трампа по миру, и некоторые наблюдатели опасаются, что они могут поддержать соглашение, которое будет в пользу России.

Украину ждет сложная зима, и есть опасения, что Россия может начать новую волну мобилизации после парламентских выборов в конце этого месяца. Путин заявил, что такие предположения — «полная чушь», однако его комментарии о косаток и медведях могут дать представление о том, что у него сейчас на уме.

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«Оставив в стороне сомнительную зоологию, почти трамповская нелогичность Путина свидетельствует о том, что в экзистенциальном вопросе продолжения войны с Украиной его позиция остается такой же жесткой, как и раньше», — заключает CNN.

Циничное заявление российского президента

Свое скандальное заявление о хищниках Владимир Путин сделал во время разговора с учителем китайского языка, когда они обсуждали законы природы и недавнюю поездку педагога на Северный полюс. Диктатор увлеченно описывал, как косатки стаей нападают на белых медведей и разрывают их на части, проводя прямую аналогию с необходимостью проведения войны и навязывания такой картины мира школьникам.

Во время этого разговора глава Кремля решил вспомнить обычаи северных народов из произведений Джека Лондона, где старых людей якобы оставляли на произвол судьбы или отдавали в пищу волкам. Он публично назвал такой жестокий подход нормальной частью жизни, окончательно продемонстрировав свое искаженное восприятие базовых ценностей и морали.

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