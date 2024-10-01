Путин положил глаз на 5 городов Украины: названы условия, при которых Россия двинется дальше

Россияне вошли в Угледар на Донбассе – утверждают в DeepState. Воины ВСУ откровенно рассказали, что там происходит. В то же время нардепка предупредила об угрозе пяти областных центров Украины. Более того, опасность нависает над всей Украиной и в воздухе.

Все детали читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Украинцев предупредили о новой угрозе. Этой осенью россияне планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров Украины и уничтожать их. Об этом сообщила народная депутат Марьяна Безугла на своей странице в социальной сети. Также нардепка перечисляет, каких именно областных центров касается опасность: это Запорожье и Днепр, к которым россияне постепенно приближаются, Харьков и Херсон, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также Сумы, ставшие плацдармом для наших активных действий на Курщине.

"В течение осени россияне планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их: Запорожье и Днепр, к которым они постепенно приближаются, Харьков и Херсон, уже долгое время подвергающиеся постоянным атакам, а также Сумы, ставшие плацдармом для наших активных действий на Курщине Вы видите, насколько сложна ситуация в США, а также неадекватность военного руководства, которое занято «курськой песочницей» и забирает туда бригады"

В то же время она призвала военных сопротивляться агрессору, а гражданским – помогать воинам.

"Прошу военных при таких обстоятельствах уделить внимание максимальной горизонтальной координации, максимальному сопротивлению агрессору, а гражданским – реалистическому восприятию ситуации, неравнодушию и поддержке боевых подразделений. Мы не можем отдать ни нашу землю, ни наш разум. Независимо от того, что происходит на самых высоких уровнях", украинцы уже не раз доказали, что сильнее любых обстоятельств"

Могут активизироваться в одном направлении

Эта информация не на шутку обеспокоила общество, поэтому ТСН.ua выяснял, действительно ли есть угроза создания плацдармов для пяти областных центров и уместно ли нам усиливать активность на территории РФ – в Курской области. По словам военного эксперта Игоря Романенко, ситуация на фронте действительно сложная. Но о создании врагом каких-то новых плацдармов, в классическом понимании этого термина, речь не идет.

"Вопрос в другом, а именно в направлениях наступления россиян – текущих и новых, которые они будут считать важными и перспективными для себя. Именно там они будут концентрировать свои силы и пытаться продвигаться вперед. Сейчас, несмотря на усилия наших сил обороны, россияне медленно, но все же продвигаются вперед на Покровском направлении. Но сразу продвигаться на пяти направлениях оккупанты не смогут.

Эксперт подчеркивает, что вопрос не в плацдармах перед конкретным городом, а о ведении боевых действий в каком-то одном направлении.

"Цель врага — не только наносить сокрушительные удары по конкретным городам и даже областным центрам. Россияне имеют свою стратегию. Если враг продвинется на каком-то направлении значительно дальше, то там впоследствии могут появиться и военно-политические последствия — захват или окружение административных важных областей. Именно этим фактором руководствуется враг.

Почему стоит давить на Курщине

Игорь Романенко убежден, что мы должны продолжать активные боевые действия в Курщине и направлять туда дополнительные военные ресурсы.

"Усиление военных действий на Курщине следует продолжать, потому что это прежде всего связано с работой относительно возможного переговорного процесса с противником. А если с переговоров убрать и этот компонент – Курщину, то у нас мало что останется, чтобы противопоставить врагу"

Он добавляет, что в Плане мира или победы среди ряда факторов должна быть реальная военная помощь от наших союзников. А они активность в этом процессе, к сожалению, не проявляют и чем дальше, тем больше говорят об окончании войны именно дипломатическим путем.

"Определенная логика в этом есть. Но решить вопрос можно именно военно-дипломатическим путем и только в том случае, если все это будет подкрепляться успешными военными действиями со стороны Украины. Если же будет ухудшаться ситуация на фронте, да еще и покинуть Курщину, то у нас вообще не останется аргументов. Будет только один – военный. А как его эффективно реализовать, если постоянно тормозится процесс по оказанию Украине военной помощи со стороны наших союзников?

Окружение под Угледаром

Эксперт добавил, что сейчас достаточно сложная ситуация вокруг Угледара.

"Россияне пытаются там создать котел – наступают с тыла наших сил, а также с восточного и западного флангов. К сожалению, врагу удается продвигаться вперед. Они сконцентрировали там достаточно большие силы, а бригада, удерживающая город, пока существенного подкрепления не имеет. Поэтому ситуация в Угледаре критическая

Эксперт подтверждает, что последствия возможного захвата Угледара могут быть негативными. Возникает угроза для областных центров – Днепра и Запорожья.

"Цель врага – перерезание логистических путей для наших войск и продвижение противника на запад. Именно это то, с чего мы начинали разговор – усиление наступательных действий на каком-то одном направлении. Захватив Угледар, россияне смогут продолжить продвижение в большие города. Сначала продвижение на этом направлении. будет иметь только оперативное значение, а дальше может перерасти в стратегическое.

В этой реальности каждый день и каждую ночь находятся воины 79-й десантно-штурмовой Таврической бригады вместе с собратьями из союзных подразделений. Им удалось притормозить продвижение кафиров в направлении Екатериновки. Это участок на полпути между Кураховым и Угледаром, где враг, который месяц ежедневными фронтальными атаками пехоты и время от времени при поддержке бронетехники, пытается разрезать пополам район обороны украинцев. А фланговые обходные удары окупантов вокруг Угледара продолжаются фактически круглосуточно. Об этом рассказывает Богдан Януш, заместитель командира батальона 79-й Таврической ОГШБр.

"После формирования, этих, так называемых – охват в огневой мешок Угледара и Причистовки, ну – плюс Водяное, противник нарастил поражение FPV и артиллерией именно с того фланга"

В то же время фронтальные атаки окупантов вдоль реки Сухие Ялы, очевидно с целью разрезать пополам весь Новопавловский район обороны украинцев, никуда не делись, уверяет командир артиллерийского расчета 79-й Таврической ОГШБр на псевдо "Шаман".

"Они сразу полезли и вперед, на Константиновку. Лезут — их разносят, они дальше лезут. Посылают вторую группу. Может, какая-нибудь закрепится"

По большому счету, рассказывают воины десантно-штурмовой Таврической бригады, в намерениях окупантов, мало что меняется.

"На данный момент – тактика мясных штурмов, они просто чуть-чуть в меньших масштабах. Если раньше они бегали большими группами, то сейчас они группы по 3-5 человек посылают, но – интенсивнее"

Соответственно, и работы у украинских десантников-артиллеристов совсем не уменьшается. В течение часа случается, что заряжать и наводить гаубицу приходится по несколько раз. Украинские военные говорят, что из россиян, идущих штурмовать украинские позиции, выживает только 20%. Когда все звенья бригады работают, как слаженные часы и достаточно снарядов с минами, обученная пехота при поддержке артиллерии, точно знает заместитель командира аэромобильного батальона 79-ки, способная останавливать и уничтожать просто бешеное количество российских окупантов.

ВСУ могут удержать Угледар

Более того, Силы обороны все еще имеют возможность удержать Угледар. Об этом сообщает аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке. По словам эксперта, интенсивность атак на Угледарь со стороны российских войск существенно возросла. В частности, враг уже вошел в его окрестности с юго-востока.

"Единственный путь поставок для украинских сил остается на севере — в направлении Курахово. В Угледаре еще есть несколько высотных домов, которые остаются под контролем украинских военных. Высота этих сооружений достигает 10 этажей, что позволяет эффективно защищаться. Однако ключевой проблемой является логистика, и для ВСУ важно сохранить возможность поставок, чтобы избежать полного окружения города"

Эксперт добавил, что у украинских военных есть шансы продолжать оборону в черте города, однако вражеское кольцо вокруг Угледар сужается. Поздно вечером 30 сентября в украинском аналитическом проекте DeepState заявили, что российские войска вошли в город с запада и юга и опубликовали фото с геолокацией российских подразделений. Напомним, что оборону Угледара продолжает держать 72-я отдельная механизированная бригада ВС Украины имени Черных запорожцев.

"Сегодня ублюдки публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы Обороны продолжают сопротивляться, но и движение своей пехоты в городе и внутри многоэтажек. В западной части города кацапы вывесили свои тряпки"

1,5 миллиона дронов

Критическая ситуация и с воздушными атаками по Украине. Практически весь сентябрь, как только стемнеет, поступали тревожные извещения о начале атаки вражеских дронов, которая длится почти всю ночь. Противник атакует разные регионы и города Украины или запускает разведывательные БПЛА, но делает это регулярно. Об этом отмечает в своем сообщении в социальной сети Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ). По его прогнозу, россияне хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак Украины в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными. А для этого враг увеличивает производство "Шахедов" и других БПЛА.

"Постоянные залеты шахедов являются элементом разведки. Для россиян шахеды остаются именно ударным оружием на ближние дистанции. Относительно дальних, основная функция — разведка. Увеличение количества производства банок также имеет свою цель — они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем" в регионах стали привычными. Но в эту игру можно играть вдвоем.

Военный эксперт Игорь Романенко говорит, что все зависит от возможностей врага и наличия у него необходимых средств, чтобы реализовать круглосуточную стратегию воздушных атак.

"На днях было заявление Путина, что в РФ планируют изготовить 1,5 миллиона дронов, только не понятно, за какой именно период. Напомню, что мы планировали произвести 1 миллион дронов. Как видим, Путин назвал большую цифру. Я думаю, что это определенным. образом может реализовываться, учитывая, что россиянам удалось быстро поставить экономику на военные рельсы, по крайней мере они будут двигаться в этом направлении, если диктатор наобещал

Атаки врага уже ежесуточно

Военный эксперт отмечает, что воздушные атаки врага и без того происходят практически ежесуточно. По крайней мере, две недели подряд – вражеские дроны и ракеты постоянно атакуют Украину.

"То есть враг уже реализует тактику таких атак. Вопрос в том, смогут ли они в том же темпе это продолжать? Скажу так, если будет выполняться то, что сформулировал Путин, а похоже, что россияне будут это выполнять, вероятность такого подхода очень высока" "

Воздушные атаки могут стать более затяжными

Эксперт не исключает, что подобные атаки дронами могут продолжаться неделями или даже месяцами.

"К сожалению, я не исключаю, что нам придется в ближайшее время готовиться к тому, что атаки "Шахедами" будут постоянными. Да, это очень неприятно и будет разрушать все наши планы, но чтобы все не было настолько жестко, нам нужно иметь эффективные средства для борьбы с объектами воздушного нападения противника"

Чем сбивать дроны врага

Эксперт добавляет, что для отражения таких атак Украине нужны дополнительные зенитно-ракетные комплексы, зенитно-артиллерийские комплексы и истребительная авиация.

"С одной стороны, зенитные ракеты и авиация это слишком дорого для уничтожения российских дронов, а с другой – чем нам их сбивать? Нам нужны для этой работы современные истребители. У европейцев есть 50-60 самолетов F-16, они готовы ими поделиться, но завести их в Украину не позволяют американцы, находя миллион причин"

Новые и универсальные дроны

Военный эксперт подчеркивает, что пока идет тяжелый процесс по выбиванию военной помощи, нам нужно разрабатывать собственные новые технологии для уничтожения вражеских дронов и ракет.

"Сама война нас этому учит. У нас появились дроны, которые могут использоваться силами противовоздушной обороны – это гораздо дешевле использования дорогих ракет. Они уже достаточно эффективно работают по разведывательным дронам противника, уничтожая их "Орланы", Zala и Supercam. того, дроны наносят поражение по вертолетам врага, но еще нуждаются в совершенствовании.

Потребность в приборах по обнаружению дронов

Он замечает, что враг тоже не сидит сложа руки. Россияне продолжают совершенствовать свои средства воздушного приступа.

"Противник начал поднимать свои ударные дроны на большую высоту. Это делается специально, чтобы снизить эффективность работы наших мобильных групп, потому что на такой высоте БПЛА труднее визуально обнаруживать, особенно в ночное время. Для этого нужны дополнительные локационные устройства и потребность в них будет только расти"

Заблаговременное обнаружение и уничтожение враждебных БПЛА

Игорь Романенко убежден, что для более эффективной борьбы с вражескими дронами нам нужно без задержек получать истребители F-16, Mirage, Gripen, которые могут эффективно сбивать ударные дроны противника.

Кроме истребителей, нам нужно строить систему разведки за счет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛВ) Saab. Два таких самолета нам передают шведы. Продолжается процесс по подготовке персонала. Наличие этих самолетов поможет нам реализовать повышение эффективности действий систем ПВО для борьбы с российскими "Шахедами", потому что во взаимодействии с истребителями, их гораздо легче будет уничтожать".

Напомним, польский министр назвал страну, способную остановить вооруженную агрессию России. Тем временем на Западе заговорили о вступлении Украины в НАТО. Йенс Столтенберг ответил на вопрос, может ли Украина с оккупированными территориями стать частью НАТО.

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