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Путин получит 30 тысяч новых солдат: "партия" бойцов из КНДР пойдет на войну против Украины - Зеленский
Россия продолжает углублять военное сотрудничество с Северной Кореей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва планирует привлечь еще 30 тысяч военных из КНДР.
Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения.
По словам президента, подготовка к приему северокорейских военных идет уже с июня в Воронежской области РФ. Зеленский отметил, что речь идет о намерениях России получить еще около 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи.
Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи. Уже с июня готовятся в Воронежской области, чтобы их принять», - сказал президент.
О какой еще угрозе сообщил президент
Помимо личного состава, по словам Зеленского, Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.
Президент подчеркнул, что военное партнерство между Москвой и Пхеньяном продолжает расширяться.
Глава государства подчеркнул, что последствия такого сотрудничества выходят далеко за пределы войны в Украине.
«Это угроза не только Украине. Россия помогает Северной Корее учиться войне, она улучшает их оружие – дает им опыт реального применения оружия. Все это угроза для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет», — подчеркнул Зеленский.
Заявления Зеленского - последние новости
Напомним, Зеленский заявил, что российское руководство не демонстрирует готовность к миру и готовится к продолжению войны осенью. По данным разведки, в планах Кремля нет признаков подготовки к завершению конфликта. Путин готовит новые волны мобилизации: за неполные семь месяцев 2026 года в армию привлекли 221 тысячу человек, тогда как потери составили почти 225,5 тысяч.
Также Зеленский заявил, что Украина рассчитывает до конца 2026 года получить техническую возможность производить ракеты в американские системы противовоздушной обороны Patriot.